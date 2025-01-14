Промышленный, экономический и транспортный безвизы: Украина хочет сохранить условия доступа к рынку ЕС

Кабинет министров завершает внутреннюю подготовку к переговорам с ЕС о подписании соглашения о "промышленном безвизе". Украина также стремится продлить "экономический безвиз" и закрепить его на постоянной основе из-за изменений Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, показатели экспорта украинских товаров в Европу продолжают расти. 60% всего, что продает украинский бизнес за границу, идет в ЕС.

"В прошлом году мы экспортировали туда товаров почти на 25 млрд долларов. Это на 6% больше, чем в 2023 году. Одним из важных факторов такого успеха стал так называемый "экономический безвиз", когда большинство украинских товаров попадают в ЕС без пошлин, тарифов и квот", — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что задача минимум в торговле на этот год — сохранить условия доступа к рынку Евросоюза на уровне не хуже 2024 года.

"Будем обсуждать с европейскими партнерами как продолжение "экономического безвиза", так и его закрепление на постоянной основе из-за изменения Соглашения об ассоциации", — отметил глава правительства.

Также, по словам премьер-министра, в этом году Украина будет обсуждать продление "транспортного безвиза", благодаря которому украинским автомобильным перевозчикам больше не нужны специальные разрешения.

"В прошлом году экспорт автомобильным транспортом составил уже более 10 млн тонн на сумму 14,7 млрд долларов. Это на 5% больше по сравнению с 2023 годом и свидетельство того, как важен "транспортный безвиз" для украинской логистики и экспорта", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что в ближайшее время правительство планирует завершить всю внутреннюю подготовку к переговорам о подписании и "промышленном безвизе" с ЕС.

"Осталось принять один законопроект, который мы подадим в парламент в ближайшее время. После этого сможем перейти к официальному процессу заключения соглашения", — уточнил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "промышленный безвиз" — это уникальный инструмент поддержки украинского бизнеса и интеграции в европейскую экономику, предполагающий взаимное признание сертификации продукции. Это увеличит возможности для экспорта и уменьшит бюрократию и время, необходимое для того, чтобы украинский товар попал на европейский рынок.

Отметим, что льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Но Еврокомиссия предложила продолжить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год с условием, что она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.