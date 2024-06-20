Україна та ЄС продовжили дію "транспортного безвізу"

20 червня Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

За словами Шмигаля, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

"Транспортний безвіз" уже посилив нашу економіку. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки", - підкреслив очільник Уряду.

Він додав, що "транспортний безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.

Шмигаль подякував європейським партнерам за підтримку та солідарність.

"Робимо ще один важливий крок до інтеграції в економічний простір єдиної Європи як передумови членства в ЄС", - підсумував прем’єр-міністр.

Що відомо про "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 року Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. 5 березня 2024 року Єврокомісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень.

Серед імовірних обмежень обговорювалися обов’язкова наявність низки документів та посилення певних зобов’язань (боротьба з шахрайством, підробкою документів водія та порушенням безпеки дорожнього руху).

Окрім того, серед пропозицій є пункт щодо призупинення угоди в окремій географічній зоні - якщо на національному ринку автомобільних перевезень спостерігаються серйозні порушення.

Нагадаємо також, що з осені 2023 року польські перевізники, до яких згодом доєдналися фермери, почали блокувати рух українських фур. Причиною страйку перевізників називають "надмірну конкуренцію", що виникла після запровадження "транспортного безвізу".

Українська сторона у листопаді відмовилася навіть обговорювати можливість повернення до режиму, що існував до червня 2022 року. В свою чергу, в Єврокомісії теж підтримали збереження дії угоди про лібералізацію перевезень.