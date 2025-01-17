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Украина и ЕС одобрили новые решения по поддержке "транспортного безвиза"

Украина и ЕС одобрили новые решения по поддержке "транспортного безвиза"
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

17 января состоялось третье заседание Совместного Комитета, созданного в рамках соглашения о грузовых перевозках между Украиной и Евросоюзом.

Об этом пишет Министерство развития общин и территорий Украины.

В ходе встречи были приняты важные решения, направленные на улучшение функционирования "транспортного безвиза" и устойчивое выполнение грузовых перевозок между Украиной и ЕС.

Одним из ключевых решений стало создание специальной рабочей группы для анализа эффективности транспортного безвиза. Эта группа будет включать представителей Украины и ЕС, которые на экспертном уровне будут анализировать влияние соглашения на рынок перевозок, решать проблемные вопросы и искать взаимовыгодные решения.

Также была достигнута договоренность по обеспечению доступа украинских перевозчиков к использованию смарт-тахографов в грузовых перевозках.

Сообщается, что ранее это оборудование, контролирующее режим труда и отдыха водителя, было недоступно для украинских перевозчиков из-за отсутствия необходимых ключей, которые выдаются только странам-членам ЕС.

Теперь украинские компании смогут полноценно использовать современные грузовики, оборудованные смарт-тахографами, что упростит их работу и снизит затраты.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил важность грузовых перевозок для экономической устойчивости страны, особенно учитывая экспорт продукции с добавленной стоимостью и импорт товаров для граждан и бизнеса.

Он подчеркнул, что будущее европейских перевозок заключается в отсутствии разрешений, и Украина стремится к тому, чтобы либерализация стала постоянной.

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали  соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Автор:
Татьяна Гойденко