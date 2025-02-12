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USDA снизило прогноз экспорта украинской пшеницы и кукурузы

USDA снизило прогноз экспорта украинской пшеницы и кукурузы
Объем производства пшеницы и кукурузы в Украине остается неизменным.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) обновило прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024/2025 маркетинговый год. Производство украинской пшеницы и кукурузы осталось на прежнем уровне, однако объемы их экспорта снизились.

Об этом информирует пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса .

Основные цифры

Согласно прогнозам USDA, в 2024/25 маркетинговом году объемы производства пшеницы и кукурузы в Украине остаются неизменными — 22,9 млн т и 26,5 млн т соответственно.

В то же время прогноз экспорта снижен: пшеницы – на 0,5 млн т до 15,5 млн т, а кукурузы – на 1 млн т до 22,0 млн т.

Обновленный прогноз мирового рынка пшеницы на 2024/25 маркетинговый год предусматривает незначительный рост производства и потребления по сравнению с предыдущим месяцем, ожидается снижение объемов торговли и конечных запасов.

Мировое производство пшеницы прогнозируется на уровне 793,8 млн т, что на 0,6 млн т больше, чем раньше. Основными факторами роста явились повышение урожая в Казахстане (+0,6 млн т до 18,6 млн т) и Аргентине.

Мировое потребление пшеницы увеличилось на 1,8 млн т до 803,7 млн т. благодаря росту кормового и остаточного использования в ЕС, Казахстане, Таиланде и Украине.

Мировая торговля сократилась на 3,0 млн т до 209,0 млн т из-за сокращения экспорта для ЕС (-1,0 млн т до 28,0 млн т), Мексики, России (-0,5 млн т до 45,5 млн т), Турции и Украины (-0,5 млн т до 15,5 млн т).

Наибольшее изменение в импорте ожидается в Китае, в котором прогнозируется сокращение на 2,5 млн т до 8,0 млн т. Это будет самый низкий уровень импорта за последние пять лет, а Китай являлся ведущим мировым импортером пшеницы в прошлом году.

Также USDA снизило прогноз конечных запасов пшениц и в 2024/25 МГ на 1,3 млн т до 257,6 млн т из-за сокращения в Китае, частично компенсированного ростом в России, Казахстане и Украине.

Мировой рынок кукурузы прогнозирует уменьшение производства, потребления, торговли и запасов.

Мировые конечные запасы кукурузы в 2024/25 МГ оцениваются на уровне 290,3 млн т, что на 3,0 млн т ниже предварительной оценки.

Фото 2 — USDA снизило прогноз экспорта украинской пшеницы и кукурузы

Ранее сообщалось, что украинский рынок кукурузы продолжает сохранять устойчивые темпы экспорта. Но в ближайшие недели ситуация по ценообразованию может измениться. Засуха в Аргентине и задержка посевной в Бразилии будет способствовать росту спроса на украинское зерно.

Автор:
Ольга Опенько