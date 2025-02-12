USDA знизило прогноз експорту української пшениці та кукурудзи

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік. Виробництво української пшениці та кукурудзи залишилося на попередньому рівні, однак обсяги їх експорту знизилися.

Про це інформує пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Основні цифри

Згідно з прогнозами USDA, у 2024/25 маркетинговому році обсяги виробництва пшениці та кукурудзи в Україні залишаються незмінними — 22,9 млн т і 26,5 млн т відповідно.

Водночас прогноз експорту знижено: пшениці — на 0,5 млн т до 15,5 млн т, а кукурудзи — на 1 млн т до 22,0 млн т.

Оновлений прогноз світового ринку пшениці на 2024/25 маркетинговий рік передбачає незначне зростання виробництва та споживання порівняно з попереднім місяцем, водночас очікується зниження обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Світове виробництво пшениці прогнозується на рівні 793,8 млн т, що на 0,6 млн т більше, ніж раніше. Основними факторами зростання стали підвищення врожаю в Казахстані (+0,6 млн т до 18,6 млн т) та Аргентині.

Світове споживання пшениці збільшилося на 1,8 млн т до 803,7 млн т завдяки зростанню кормового та залишкового використання в ЄС, Казахстані, Таїланді та Україні.

Світова торгівля скоротилася на 3,0 млн т до 209,0 млн т через скорочення експорту для ЄС (-1,0 млн т до 28,0 млн т), Мексики, росії (-0,5 млн т до 45,5 млн т), Туреччини та України (-0,5 млн т до 15,5 млн т).

Найбільша зміна в імпорті очікується в Китаї, в якому прогнозується скорочення на 2,5 млн т до 8,0 млн т. Це буде найнижчий рівень імпорту за останні п'ять років, а Китай був провідним світовим імпортером пшениці в минулому році.

Також USDA знизило прогноз кінцевих запасів пшениці у 2024/25 МР на 1,3 млн т до 257,6 млн т через скорочення в Китаї, частково компенсоване зростанням у Росії, Казахстані та Україні.

Світовий ринок кукурудзи прогнозує зменшення виробництва, споживання, торгівлі та запасів.

Світові кінцеві запаси кукурудзи в 2024/25 МР оцінюються на рівні 290,3 млн т, що на 3,0 млн т нижче попередньої оцінки.

Раніше повідомлялось, що український ринок кукурудзи продовжує зберігати стабільні темпи експорту. Але у найближчі тижні ситуація з ціноутворення може змінитися. Засуха в Аргентині та затримки посівної в Бразилії сприятиме зростанню попиту на українське зерно.