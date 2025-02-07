Несприятливі погодні умови в країнах Піденної Америки можуть підняти ціни на українську кукурудзу

Український ринок кукурудзи продовжує зберігати стабільні темпи експорту. Але у найближчі тижні ситуація з ціноутворення може змінитися. Засуха в Аргентині та затримки посівної в Бразилії сприятиме зростанню попиту на українське зерно.

Про це повідомили аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.

За даними фахівців, впродовж січня Україна експортувала майже 2,5 млн тонн кукурудзи, а на лютий вже законтрактовано понад 2,15 млн тонн.

Крім того зазначається, що Аргентина вже кілька тижнів знижує оцінки майбутнього врожаю через посуху, а Бразилія має серйозні проблеми з темпами посівної другого врожаю. Найбільше занепокоєння викликає бразильський штат Мату-Гросу, де через тривалі дощі фермери не встигають збирати соєві боби, що, у свою чергу, затримує сівбу кукурудзи.

"Якщо вони не встигнуть в оптимальні терміни, Україна залишиться одним із головних постачальників кукурудзи на світовому ринку у березні-квітні", — йдеться у повідомленні.

Наразі умовні ціни на кукурудзу на українському ринку тримаються в межах 215-216 доларів США за тонну. Однак скорочення виробництва в Бразилії та Аргентині може підняти цінові рівні до 225-230 доларів США за тонну. Таким чином вартість кукурудзи наблизиться до вартості фуражної пшениці, що створить додатковий тиск на ринок.

Аналітики прогнозують, що найближчий тиждень буде ключовим для визначення подальшої динаміки ринку. Якщо прогнози аналітиків справдяться, то виробникам варто буде розглядати можливість фіксації контрактів.

Загалом, українська кукурудза залишається конкурентоспроможною, і за умови несприятливої погоди в Південній Америці вона може отримати додатковий попит з боку як європейських, так і азійських імпортерів.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що в Україні дорожчає фуражна кукурудза. На ринку відчувається дефіцит зернової, що змушує покупців пропонувати вищі ціни.