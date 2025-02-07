Неблагоприятные погодные условия в странах Южной Америки могут поднять цены на украинскую кукурузу

Украинский рынок кукурузы продолжает сохранять устойчивые темпы экспорта. Но в ближайшие недели ситуация по ценообразованию может измениться. Засуха в Аргентине и задержка посевной в Бразилии будет способствовать росту спроса на украинское зерно.

Об этом сообщили аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР.

По данным специалистов, в течение января Украина экспортировала почти 2,5 млн. тонн кукурузы, а на февраль уже законтрактовано более 2,15 млн. тонн.

Кроме того, отмечается, что Аргентина уже несколько недель снижает оценки будущего урожая из-за засухи, а у Бразилии серьезные проблемы с темпами посевной второго урожая. Наибольшее беспокойство вызывает бразильский штат Мату-Гросу, где из-за продолжительных дождей фермеры не успевают собирать соевые бобы, что, в свою очередь, задерживает посев кукурузы.

"Если они не успеют в оптимальные сроки, Украина останется одним из главных поставщиков кукурузы на мировом рынке в марте-апреле", — говорится в сообщении.

Сейчас условные цены на кукурузу на украинском рынке держатся в пределах 215-216 долларов США за тонну. Однако сокращение производства в Бразилии и Аргентине может поднять ценовые уровни до 225-230 долларов. Таким образом, стоимость кукурузы приблизится к стоимости фуражной пшеницы, что создаст дополнительное давление на рынок.

Аналитики прогнозируют, что ближайшая неделя будет ключевой для определения дальнейшей динамики рынка. Если прогнозы аналитиков оправдаются, то производителям следует будет рассматривать возможность фиксации контрактов.

В общем, украинская кукуруза остается конкурентоспособной, и при неблагоприятной погоде в Южной Америке она может получить дополнительный спрос со стороны как европейских, так и азиатских импортеров.

Напомним, в январе сообщалось, что в Украине дорожает фуражная кукуруза . На рынке ощущается дефицит зерновой, что заставляет покупателей предлагать более высокие цены.