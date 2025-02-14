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Рекордні показники: у січні ЕКА підтримало український експорт на 1,31 млрд грн
Експортно-кредитне агентство(ЕКА) забезпечило підтримку українського експорту на 1,31 млрд грн у січні 2025 року, що вдвічі перевищує показник за весь перший квартал минулого року.
Про це інформує перша віцепремʼєр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Один з основних напрямків політики "Зроблено в Україні" полягає у підтримці та розвитку несировинного експорту.
Співпраця з Експортно-кредитним агентством дозволяє українським експортерам зменшувати ризики та отримувати можливість для дешевшого кредитування, що сприяє збільшенню обсягів продажів на міжнародних ринках. Важливо, що таке партнерство постійно розширюється, а кожна гривня страхової відповідальності перетворюється майже на 14 гривень майбутнього експортного доходу, підсумувала Свириденко.
Про експорт у січні
З початку року найбільшими імпортерами української продукції стали:
- Болгарія;
- Данія;
- Німеччина;
- Угорщина;
- ОАЕ;
- Румунія.
Серед найбільш популярних експортних товарів — меблі, готові продукти з зерна та борошна, алкогольні та безалкогольні напої, а також молочні продукти.
Експортні кредити у перший місяць 2025 року в ЕКА застрахували Кредитвестбанк, ПУМБ та Ощадбанк. Найчастіше такою можливістю користувались підприємці з Хмельницької, Запорізької областей та міста Київ.
За 2024 рік Експортно-кредитне агентство підтримало 7,53 млрд грн українського експорту.
Довідково:
Інструменти Експортно-кредитного агентства України — це один з елементів політики "Зроблено в Україні". Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор.
Нагадаємо, уряд працює над створенням єдиного логістичний простору з Європейським Союзом для безперешкодного переміщення товарів та послуг.