Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,01

EUR

43,44

+0,08

Готівковий курс:

USD

41,70

41,73

EUR

43,90

43,70

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У 2024 році імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 29 млрд доларів

контейнери
Дефіцит торгового балансу України у 2024 році склав $29,02 млрд. Фото: Depositphotos

За підсумками 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 29,02 млрд доларів. За аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило 27,4 млрд доларів.
 

Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що за 2024 рік експорт товарів становив 41,73 млрд доларів США, це 115,3% порівняно із 2023 роком, імпорт – 70,75 млрд доларів США, або 111,3%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,59 (за 2023р. – 0,57).

Фото 2 — У 2024 році імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 29 млрд доларів
Графік: Держстат
Фото 3 — У 2024 році імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 29 млрд доларів
Графік: Держстат 

Наголошується, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 230 країн світу.

Фото 4 — У 2024 році імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 29 млрд доларів
Інфоргафіка: Держстат

Сезонно скориговані щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів

У Держстаті зазначають, що у грудні 2024 року порівняно із листопадом сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 5,7%, імпорту скоротилися на 3,4%.

Негативне сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі протрималося протягом двох останніх місяців 2024 року, склавши у грудні 2,50 млрд доларів США та у листопаді – 2,51 млрд доларів США.

Нагадаємо, експортно-кредитне агентство(ЕКА) забезпечило підтримку українського експорту на 1,31 млрд грн у січні 2025 року, що вдвічі перевищує показник за весь перший квартал минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб