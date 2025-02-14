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У 2024 році імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 29 млрд доларів
За підсумками 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 29,02 млрд доларів. За аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило 27,4 млрд доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Зазначається, що за 2024 рік експорт товарів становив 41,73 млрд доларів США, це 115,3% порівняно із 2023 роком, імпорт – 70,75 млрд доларів США, або 111,3%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,59 (за 2023р. – 0,57).
Наголошується, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 230 країн світу.
Сезонно скориговані щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів
У Держстаті зазначають, що у грудні 2024 року порівняно із листопадом сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 5,7%, імпорту скоротилися на 3,4%.
Негативне сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі протрималося протягом двох останніх місяців 2024 року, склавши у грудні 2,50 млрд доларів США та у листопаді – 2,51 млрд доларів США.
Нагадаємо, експортно-кредитне агентство(ЕКА) забезпечило підтримку українського експорту на 1,31 млрд грн у січні 2025 року, що вдвічі перевищує показник за весь перший квартал минулого року.