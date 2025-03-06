Украина за год увеличила экспорт семян зерновых и масличных культур на 2,6%: гибридная кукуруза установила рекорд

Национальное семеноводство за счет гибридных семян национальной и иностранной селекции, произведенных в Украине, продолжает наращивать экспорт семян зерновых и масличных культур. За 2024 год его объем составил 122,6 млн. дол. США, что превышает показатель предыдущего года в 119,5 млн. дол. США на 2,6%.

Об этом сообщил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Александр Захарчук.

По его словам, в структуре украинского экспорта семян зерновых и масличных культур традиционно доминирует кукуруза, занимающая в нем 96,5%. За время полномасштабного вторжения РФ в Украину объемы экспорта семян гибридной кукурузы превышают объемы их импорта.

В 2024 году поставки семян гибридной кукурузы отечественной и иностранной селекции из Украины в разные страны мира достигли рекордного за годы независимости Украины показателя в 45,2 тыс. тонн.

Как отметил ученый, поставки семян этой культуры из-за границы составили всего 7,6 тыс. т, то есть почти в 6 раз меньше экспортируемого.

Присоединение Украины к международным схемам сертификации семян в течение 2011-2020 года , а также признание Европарламентом в 2020 году украинской системы сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС позволили украинским предприятиям и организациям уже четвертый год подряд наращивать объемы экспорта производимых в стране и зерновых культур. Семена зерновых продавали преимущественно в страны Европейского союза.

Напомним, средняя цена на экспорт Украины падает третий год подряд, однако объемы и стоимость растут. Показатели экспорта подвергались колебаниям, в частности из-за закрытия украинских портов.