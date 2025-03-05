Средняя цена экспорта Украины падает третий год, однако объемы и стоимость растут

Средняя цена экспорта снижается с 2022 года: тогда она составляла $443/тонна, в 2023 году – $361/тонна, а в 2024 году упала до $318/тонна. В то же время, общий вес и стоимость экспорта росли.

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Интерфакс-Украина.

"У нас очень-очень важная история, что средняя цена экспорта за тонну уменьшается. По моему пониманию и предположению, наибольшее негативное влияние произошло из-за того, что у нас больше всего сократился металлопрокат в экспорте", — подчеркнул Качка.

Об украинском экспорте

По данным торгового представителя, в 2022 году общая стоимость украинского экспорта составила $44,2 млрд при объеме 99,8 млн тонн (средняя цена – $443/тонна).

В 2023 году показатель снизился до $36,2 млрд при 100,3 млн тонн (средняя цена – $361/тонна).

В 2024 году, несмотря на рост стоимости экспорта на 13,2% – до $41,7 млрд и увеличение его веса на 23,6% – до 131,2 млн тонн, средняя цена продолжила снижаться и достигла $318/тонна.

В то же время показатели экспорта испытывали колебания, в частности из-за закрытия украинских портов. Это особенно отразилось в 2022 году, когда значительно сократился вывоз металлургической продукции, в том числе руды.

Качка также добавил, что в 2021 году Украина достигла максимального уровня экспорта, а торговля была наиболее сбалансированной. Дефицит торговли товарами компенсировался профицитом в сфере услуг, что можно считать эталоном эффективности работы украинской экономики. Кроме того, высокий уровень международной торговли в отношении ВВП свидетельствует об открытости украинского бизнеса и экономики, подытожил он.

Отмечается, что модель послевоенного восстановления, разработанная Министерством экономики Украины, тесно связана с международной торговлей, учитывая традиционную открытость украинского бизнеса.

Напомним, по итогам 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины составило 29,02 млрд долларов. В частности, за 2024 год экспорт товаров составил 41,73 млрд долл., это 115,3% по сравнению с 2023 годом, импорт – 70,75 млрд долл., или 111,3%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,59 (за 2023 г. – 0,57).

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) обеспечило поддержку украинского экспорта на 1,31 млрд грн в январе 2025 года, что вдвое превышает показатель за весь первый квартал прошлого года.