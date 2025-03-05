Середня ціна експорту України падає третій рік поспіль, проте обсяги та вартість зростають

Середня ціна експорту знижується з 2022 року: тоді вона складала $443/тонна, у 2023 році – $361/тонна, а в 2024 році впала до $318/тонна. Водночас загальна вага та вартість експорту зростали.

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, інформує Інтерфакс-Україна.

"У нас дуже-дуже важлива історія, що середня ціна експорту за тонну зменшується. За моїм розумінням і припущенням, найбільше негативного впливу сталося через те, що у нас найбільше скоротився металопрокат в експорті", - наголосив Качка.

Про український експорт

За даними торгового представника, у 2022 році загальна вартість українського експорту склала $44,2 млрд при обсязі 99,8 млн тонн (середня ціна – $443/тонна).

У 2023 році показник знизився до $36,2 млрд при 100,3 млн тонн (середня ціна – $361/тонна).

У 2024 році, попри зростання вартості експорту на 13,2% – до $41,7 млрд, та збільшення його ваги на 23,6% – до 131,2 млн тонн, середня ціна продовжила знижуватися і досягла $318/тонна.

Водночас показники експорту зазнавали коливань, зокрема через закриття українських портів. Це особливо позначилося у 2022 році, коли значно скоротився вивіз металургійної продукції, зокрема руди.

Качка також додав, що у 2021 році Україна досягла максимального рівня експорту, а торгівля була найбільш збалансованою. Дефіцит у торгівлі товарами компенсувався профіцитом у сфері послуг, що можна вважати еталоном ефективності роботи української економіки. Крім того, високий рівень міжнародної торгівлі у співвідношенні до ВВП свідчить про відкритість українського бізнесу та економіки, підсумував він.

Зазначається, що модель повоєнного відновлення, розроблена Міністерством економіки України, буде тісно пов’язана з міжнародною торгівлею, враховуючи традиційну відкритість українського бізнесу.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 29,02 млрд доларів. Зокрема, за 2024 рік експорт товарів становив 41,73 млрд дол., це 115,3% порівняно із 2023 роком, імпорт – 70,75 млрд дол., або 111,3%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,59 (за 2023р. – 0,57).

Додамо, експортно-кредитне агентство(ЕКА) забезпечило підтримку українського експорту на 1,31 млрд грн у січні 2025 року, що вдвічі перевищує показник за весь перший квартал минулого року.