Україна за рік збільшила експорт насіння зернових та олійних культур на 2,6%: гібридна кукурудза встановила рекорд

Національне насінництво за рахунок гібридного насіння національної та іноземної селекції, виробленого в Україні, продовжує нарощувати експорт насіння зернових та олійних культур. За 2024 рік його обсяг становив 122,6 млн дол. США, що перевищує показник попереднього року у 119,5 млн дол. США на 2,6%.

Про це повідомив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Олександр Захарчук.

За його словами, у структурі українського експорту насіння зернових та олійних культур традиційно домінує кукурудза, яка займає у ньому 96,5 %. За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну обсяги експорту насіння гібридної кукурудзи перевищують обсяги його імпорту.

У 2024 році поставки насіння гібридної кукурудзи вітчизняної та іноземної селекції з України до різних країн світу сягнули рекордного за роки незалежності України показника у 45,2 тис. тон.

Як зазначив науковець, поставки насіння цієї культури з-за кордону склали лише 7,6 тис. т, тобто майже у 6 разів менше від експортованого.

Приєднання України до міжнародних схем сертифікації насіння протягом 2011-2020 рокі, а також визнання Європарламентом у 2020 році української системи сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС дозволили українським підприємствам та організаціям вже четвертий рік поспіль нарощувати обсяги експорту виробленого в країні насіння національної та іноземної селекції зернових та олійних культур. Насіння зернових продавали переважно до країн Європейського союзу.

Нагадаємо, середня ціна експорту України падає третій рік поспіль, проте обсяги та вартість зростають. Показники експорту зазнавали коливань, зокрема через закриття українських портів.