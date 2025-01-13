USDA оновило прогноз щодо українських зернових: обсяги виробництва стабільні, експорт пшениці зменшився

Департамент сільського господарства США (USDA) оприлюднив оновлений прогноз світового балансу сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

За прогнозами USDA, виробництво української пшениці в 2024/25 маркетинговому році залишиться на рівні 22,9 млн тонн. Водночас прогноз експорту пшениці знижено на 0,5 млн тонн до 16,0 млн тонн.

Щодо кукурудзи, обсяги виробництва та експорту залишаються незмінними – 26,5 млн тонн і 23,0 млн тонн відповідно.

Ринок пшениці: зміни у виробництві, споживанні та запасах

Оновлений прогноз USDA передбачає зростання світового виробництва пшениці в 2024/25 МР на 0,3 млн тонн до 793,2 млн тонн. Збільшення виробництва в Сирії та Пакистані компенсувало скорочення в Уругваї.

Світове споживання пшениці знижено на 0,6 млн тонн до 801,9 млн тонн, переважно через скорочення споживання в Туреччині. Прогноз світової торгівлі скоротився на 1,7 млн тонн до 212,0 млн тонн через зниження експорту з Росії (-1,0 млн тонн до 46,0 млн тонн) та України (-0,5 млн тонн до 16,0 млн тонн).

Світові кінцеві запаси пшениці збільшено на 0,9 млн тонн до 258,8 млн тонн завдяки зростанню запасів у Росії, Бразилії, Нігерії та Україні, що компенсувало скорочення в Туреччині, Китаї та Індонезії.

Ринок кукурудзи: скорочення виробництва та запасів

На світовому ринку кукурудзи в 2024/25 МР очікується зниження виробництва на 3,5 млн тонн до 1 214,4 млн тонн. Основний вплив мало скорочення виробництва у США (-7,0 млн тонн до 377,6 млн тонн), яке частково компенсується зростанням у Китаї (+2,9 млн тонн до 294,9 млн тонн), Гані та Росії (+0,3 млн тонн до 13,3 млн тонн).

Експорт кукурудзи також скоротиться на 1,6 млн тонн до 191,4 млн тонн через зменшення обсягів експорту з Бразилії (-1,0 млн тонн до 47,0 млн тонн) та США (-0,6 млн тонн до 62,2 млн тонн). Світові кінцеві запаси кукурудзи прогнозуються на рівні 293,3 млн тонн, що на 3,1 млн тонн менше, ніж у попередньому прогнозі.

Попри стабільність виробництва основних зернових в Україні, скорочення експорту пшениці може вплинути на її позиції на світовому ринку.

Нагадаємо, минулорічний врожай приніс українським агрокомпаніям утричі більший прибуток від очікуваного. Найбільше аграрії заробили на продажі кукурудзи.