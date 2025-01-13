USDA обновило прогноз по украинским зерновым: объемы производства стабильны, экспорт пшеницы уменьшился

Департамент сельского хозяйства США (USDA) обнародовал обновленный прогноз мирового баланса сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

По прогнозам USDA, производство украинской пшеницы в 2024/25 маркетинговом году останется на уровне 22,9 млн. тонн. В то же время прогноз экспорта пшеницы снижен на 0,5 млн. тонн до 16,0 млн. тонн.

Что касается кукурузы, объемы производства и экспорта остаются неизменными – 26,5 млн. тонн и 23,0 млн. тонн соответственно.

Рынок пшеницы: изменения в производстве, потреблении и запасах

Обновленный прогноз USDA предполагает рост мирового производства пшеницы в 2024/25 МГ на 0,3 млн. тонн до 793,2 млн. тонн. Увеличение производства в Сирии и Пакистане компенсировало сокращение в Уругвае.

Мировое потребление пшеницы снижено на 0,6 млн. тонн до 801,9 млн. тонн, преимущественно из-за сокращения потребления в Турции. Прогноз мировой торговли сократился на 1,7 млн тонн до 212,0 млн тонн из-за снижения экспорта из России (-1,0 млн тонн до 46,0 млн тонн) и Украины (-0,5 млн тонн до 16,0 млн тонн ).

Мировые конечные запасы пшеницы увеличены на 0,9 млн. тонн до 258,8 млн. тонн благодаря росту запасов в России, Бразилии, Нигерии и Украине, что компенсировало сокращение в Турции, Китае и Индонезии.

Рынок кукурузы: сокращение производства и запасов

На мировом рынке кукурузы в 2024/25 МГ ожидается снижение производства на 3,5 млн. тонн до 1 214,4 млн. тонн. Основное влияние оказало сокращение производства в США (-7,0 млн. тонн до 377,6 млн. тонн), которое частично компенсируется ростом в Китае (+2,9 млн. тонн до 294,9 млн. тонн), Гане и России (+0, 3 млн. тонн до 13,3 млн. тонн).

Экспорт кукурузы также сократится на 1,6 млн тонн до 191,4 млн тонн из-за уменьшения объемов экспорта из Бразилии (-1,0 млн тонн до 47,0 млн тонн) и США (-0,6 млн тонн до 62,2 млн тонн). Мировые конечные запасы кукурузы прогнозируются на уровне 293,3 млн. тонн, что на 3,1 млн. тонн меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Несмотря на стабильность производства основных зерновых в Украине сокращение экспорта пшеницы может повлиять на ее позиции на мировом рынке.

Напомним, прошлогодний урожай принес украинским агрокомпаниям втрое большую прибыль от ожидаемого. Больше всего аграрии заработали на продаже кукурузы.