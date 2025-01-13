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USDA обновило прогноз по украинским зерновым: объемы производства стабильны, экспорт пшеницы уменьшился

USDA обновило прогноз по украинским зерновым: объемы производства стабильны, экспорт пшеницы уменьшился

Департамент сельского хозяйства США (USDA) обнародовал обновленный прогноз мирового баланса сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

По прогнозам USDA, производство украинской пшеницы в 2024/25 маркетинговом году останется на уровне 22,9 млн. тонн. В то же время прогноз экспорта пшеницы снижен на 0,5 млн. тонн до 16,0 млн. тонн.

Что касается кукурузы, объемы производства и экспорта остаются неизменными – 26,5 млн. тонн и 23,0 млн. тонн соответственно.

Рынок пшеницы: изменения в производстве, потреблении и запасах

Обновленный прогноз USDA предполагает рост мирового производства пшеницы в 2024/25 МГ на 0,3 млн. тонн до 793,2 млн. тонн. Увеличение производства в Сирии и Пакистане компенсировало сокращение в Уругвае.

Мировое потребление пшеницы снижено на 0,6 млн. тонн до 801,9 млн. тонн, преимущественно из-за сокращения потребления в Турции. Прогноз мировой торговли сократился на 1,7 млн тонн до 212,0 млн тонн из-за снижения экспорта из России (-1,0 млн тонн до 46,0 млн тонн) и Украины (-0,5 млн тонн до 16,0 млн тонн ).

Фото 2 — USDA обновило прогноз по украинским зерновым: объемы производства стабильны, экспорт пшеницы уменьшился

Мировые конечные запасы пшеницы увеличены на 0,9 млн. тонн до 258,8 млн. тонн благодаря росту запасов в России, Бразилии, Нигерии и Украине, что компенсировало сокращение в Турции, Китае и Индонезии.

Рынок кукурузы: сокращение производства и запасов

На мировом рынке кукурузы в 2024/25 МГ ожидается снижение производства на 3,5 млн. тонн до 1 214,4 млн. тонн. Основное влияние оказало сокращение производства в США (-7,0 млн. тонн до 377,6 млн. тонн), которое частично компенсируется ростом в Китае (+2,9 млн. тонн до 294,9 млн. тонн), Гане и России (+0, 3 млн. тонн до 13,3 млн. тонн).

Экспорт кукурузы также сократится на 1,6 млн тонн до 191,4 млн тонн из-за уменьшения объемов экспорта из Бразилии (-1,0 млн тонн до 47,0 млн тонн) и США (-0,6 млн тонн до 62,2 млн тонн). Мировые конечные запасы кукурузы прогнозируются на уровне 293,3 млн. тонн, что на 3,1 млн. тонн меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Фото 3 — USDA обновило прогноз по украинским зерновым: объемы производства стабильны, экспорт пшеницы уменьшился

Несмотря на стабильность производства основных зерновых в Украине сокращение экспорта пшеницы может повлиять на ее позиции на мировом рынке.

Напомним, прошлогодний урожай принес украинским агрокомпаниям втрое большую прибыль от ожидаемого. Больше всего аграрии заработали на продаже кукурузы.

Автор:
Татьяна Гойденко