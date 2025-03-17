В Украине выросло производство масла, но потребление сократилось: какие причины

Объем производства масла в Украине вырос, однако потребление продукта значительно уменьшилось. Высокие розничные цены остаются одной из основных причин этого понижения, поскольку акционные механизмы в торговых сетях до сих пор не запустились массово.

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Об этом сообщает отраслевое информационно-аналитическое агентство "Инфагро".

Экспорт масла может возрасти

Поскольку в Европу можно экспортировать только масло с содержанием жира 82%, продавцы "Селянського" масла пока не могут удержать цену за счет экспортных поставок.

Отмечается, что внешние продажи такого масла ограничены относительно небольшими поставками в Молдову и Казахстан. Зная ситуацию на внутреннем рынке Украины, импортеры из этих стран не спешат дорого платить за украинский товар, потому что спрос на внутреннем рынке остается слабым, некоторым украинским производителям приходится идти на существенные ценовые уступки.

Следует отметить, что в феврале внешние продажи масла выросли на треть по сравнению с январем. В марте экспорт масла может добиться рекордных месячных показателей с 2022 года.

Ранее мы писали, что ЕС не намерен возвращать квоты на молочные продукты из Украины. В частности, молочная продукция из Украины не фигурирует в европейском списке sensitive goods, "чувствительных" пищевых продуктов, на ввоз которых могут быть введены квоты.

Об украинском экспорте

В 2022 году общая стоимость украинского экспорта составила $44,2 млрд при объеме 99,8 млн тонн (средняя цена – $443/тонна).

В 2023 году показатель снизился до $36,2 млрд при 100,3 млн тонн (средняя цена – $361/тонна).

В 2024 году, несмотря на рост стоимости экспорта на 13,2% – до $41,7 млрд и увеличение его веса на 23,6% – до 131,2 млн тонн, средняя цена продолжила снижаться и достигла $318/тонна.

Показатели экспорта колебались, в частности, из-за блокады украинских портов. Это оказало особое влияние в 2022 году, когда значительно уменьшился вывоз металлургической продукции, в частности руды.

Напомним, Госпродпотребслужба продолжает работать над расширением экспортных возможностей и уже начала работу над открытием 31 нового рынка для украинских предприятий.