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АМКУ розпочав справу про неправдиве маркування масла: про які компанії йдеться
Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи за ознаками вчинення порушення ТОВ "Іва-Арт" і ТОВ "Асікс Груп", передбаченого законом про захист від недобросовісної конкуренції. Причина – поширення інформації про вершкове масло, яка вводить в оману споживачів.
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
За інформацією комітету, предметом справи є поширення зазначеними компаніями відомостей про назву, склад, споживчі властивості та стандарт, яким відповідає вершкове масло. Зокрема:
- ТОВ "Іва-Арт" поширило наступні відомості: "Масло солодковершкове "Селянське" 72,5%", "ДСТУ 4399:2005" на етикетках масла солодковершкового селянського 72,5% жиру, дата виготовлення – 17.07.2024;
- ТОВ "Асікс Груп" поширило: "Масло", "73,5%", "Масло солодковершкове селянське 73,5% жиру", "ДСТУ 4399:2005" на етикетках масла солодковершкового селянського 73,5% жиру, дата виготовлення – 15.07.2024.
"Такі дії, за відсутності у ТОВ "Іва-Арт" та ТОВ "Асікс Груп" відповідного належного підтвердження поширюваних відомостей, містять ознаки порушення, передбаченого статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману", – йдеться у повідомленні АМКУ.
Як зазначає Антимонопольний комітет, розгляд справи має відбутися до 13 березня 2028 року.
За даними YouControl, компанія "Іва-Арт" зареєстрована в Івано-Франківській області. Основний вид діяльності – перероблення молока, виробництво масла та сиру. Кінцевими бенефіціарами є Юрій Сміх та Ігор Івасишин.
Місцем реєстрації "Асікс Груп" є Київ. Основний вид діяльності – оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Кінцевий бенефіціар – Євген Лазоренко.
Варто згадати, що АМКУ проводить дослідження молочної продукції та відслідковує діяльність виробників продуктів, зокрема й вершкового масла. "Іва-Арт" раніше вже фігурувала в антимонопольних розслідуваннях. У грудні 2020 року ця компанія отримала 2,8 млн грн штрафу за неправдиве маркування масла, а в липні 2023 року Верховний суд залишив це рішення в силі.