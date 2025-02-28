Середня ціна на вершкове масло зросла на 6%: скільки коштує продукт у лютому

Ціни на молочні продукти в Україні від початку 2025 року мають тенденцію до зростання. У різних супермаркетах вартість вершкового масла коливається. Пачка масла жирністю 72,5% та вагою 180 г, але різних виробників, продається в межах 100-127 гривень.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) 24 лютого опублікувала підсумки щомісячного моніторингу цін та продукти, зокрема й на вершкове масло.

Згідно із даними моніторингу асоціації, з початку року пачка масла зросла у ціні на 6,48%. На початок січня середня ціна на пачку вершкового масла жирністю 72,5% та вагою 180 г становила 108 гривень, а в лютому ціна зросла до 115 гривень.

Варто зазначити, що середня ціна на вершкове масло від початку 2023 року у лютому зросла майже на 60%. Тоді вона складала 68,2 грн, а на початок 2024-го - 71,9 грн.

Ціни зростають не тільки на вершкове масло, а й і на більшість молочних продуктів.

"У секторі молочних продуктів фіксується типова сезонна динаміка, коли після новорічних свят виробництво молочної продукції значно скорочується через зниження активності на підприємствах і часткове зменшення попиту. Це спричинило тимчасове зниження цін на сировину, а отже, і на готову продукцію, що відображається у роздрібних мережах. Однак із відновленням виробничих процесів і пожвавленням внутрішнього попиту ціни починають повертатися до тенденції зростання в лютому", — пояснили в УКАБ.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" в розрахунках середньої вартості вершкового масла спиралася на дані таких джерел, як Мінфін, Zakaz.ua, Novus, METRO, МегаМаркет, АТБ, Ринок “Столичний”, Ринок “Шувар”, Зерновий та "Олійний моніторинг УКАБ".

Нагадаємо, українські експортери молочних продуктів збільшили поставки за кордон, користуючись високими цінами на біржові товари та активізацією попиту на зовнішніх ринках.