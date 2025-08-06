Уряд оновив правила підтримки тваринництва: як це допоможе фермерам

Кабінет міністрів ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Уряд ухвалив рішення про надання фінансової допомоги аграріям. Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин.

Також програма передбачає часткове відшкодування (до 25%) витрат на будівництво чи реконструкцію сільськогосподарських об'єктів, зокрема ферм і переробних цехів.

"Ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку. Щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця в громадах", - зазначила премʼєрка.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року поголів’я великої рогатої худоби в Україні скоротилося на 8% порівняно з минулим роком, головним чином за рахунок зменшення кількості тварин у присадибному секторі.

У травні молочнотоварні ферми (МТФ) наростили поголів’я корів як порівняно з попереднім місяцем, так і з минулорічним періодом. Найбільше великої рогатої худоби утримують фермери п’яти регіонів України: Полтавської. Київської, Черкаської, Чернігівської та Вінницької областей.