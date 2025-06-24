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В Україні на 8% скоротилося поголів’я корів: у яких регіоніах утримують найбільше великої рогатої худоби

корови, трава
В Україні на 8% скоротилося поголів’я корів. / Freepik

Станом на 1 червня 2025 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні скоротилося на 8% порівняно з минулим роком, головним чином за рахунок зменшення кількості тварин у присадибному секторі. Водночас у промисловому секторі зафіксовано незначне зростання кількості корів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Асоціації виробників молока.

За попередніми даними, в присадибному і промисловому секторі України утримується 2,17 млн голів ВРХ, у тому числі 1,15 млн корів. Порівняно до 1 травня 2025 року, поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 10 тис. голів (-0,5%), а чисельність корів скоротилася на 3,9 тис. голів (-0,3%). Близько 42% тварин утримується на промислових підприємствах, а 58% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 918,6 тисяч голів ВРХ, що на 3 тисяч голів менше (-0,3%) відносно 1 травня 2025 року. За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах скоротилося на 1 тисячу голів (-0,1%), але кількість корів збільшилася на 3,7 тис. голів (+1%).

В присадибному секторі знаходиться 1, 25 млн голів ВРХ, що на 7 тисяч голів менше (-1%) порівняно до 1 травня 2025 року. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 188 тисяч голів (-13%), а кількість корів зменшилась на 107 тисяч голів (-12%).

У яких регіонах ВРХ найбільше?

В регіональному розрізі близько 55% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

  • Хмельницька область – 196,6 тисяч голів; 
  • Полтавська область – 177,4 тисяч голів; 
  • Вінницька область – 174,7 тисяч голів; 
  • Одеська область – 137,7 тисяч голів; 
  • Тернопільська область – 134,5 тисяч голів; 
  • Черкаська область – 125,4 тисяч голів; 
  • Чернігівська область – 124,2 тисяч голів; 
  • Житомирська область – 114,6 тисяч голів.
Фото 2 — В Україні на 8% скоротилося поголів’я корів: у яких регіоніах утримують найбільше великої рогатої худоби

Нагадаємо, у травні молочнотоварні ферми (МТФ) наростили поголів’я корів як порівняно з попереднім місяцем, так і з минулорічним періодом. Найбільше великої рогатої худоби утримують фермери п’яти регіонів України: Полтавської. Київської, Черкаської, Чернігівської та Вінницької областей.

Автор:
Тетяна Ковальчук