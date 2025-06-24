В Украине на 8% сократилось поголовье коров: в каких регионах содержат больше крупного рогатого скота

По состоянию на 1 июня 2025 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, главным образом за счет уменьшения количества животных в приусадебном секторе. В то же время в промышленном секторе зафиксирован незначительный рост количества коров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Ассоциации производителей молока.

По предварительным данным, в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2,17 млн голов КРС, в том числе 1,15 млн коров. По сравнению с 1 мая 2025 года, поголовье КРС в Украине сократилось на 10 тыс. голов (-0,5%), а численность коров сократилась на 3,9 тыс. голов (-0,3%). Около 42% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 58% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 918,6 тысяч голов КРС, что на 3 тысячи голов меньше (-0,3%) относительно 1 мая 2025 года. За последний год поголовье КРС на предприятиях сократилось на 1 тысячу голов (-0,1%), но количество коров увеличилось на 3,7 тыс. голов (+1%).

В приусадебном секторе находится 1,25 млн голов КРС, что на 7 тысяч голов меньше (-1%) по сравнению с 1 мая 2025 года. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 188 тысяч голов (-13%), а количество коров уменьшилось на 107 тысяч голов (-12%).

В каких регионах КРС больше всего?

В региональном разрезе около 55% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 196,6 тысячи голов;

Полтавская область – 177,4 тысячи голов;

Винницкая область – 174,7 тысячи голов;

Одесская область – 137,7 тысяч голов;

Тернопольская область – 134,5 тысячи голов;

Черкасская область – 125,4 тысячи голов;

Черниговская область – 124,2 тысячи голов;

Житомирская область – 114,6 тысячи голов.

Напомним, в мае молочно-товарные фермы (МТФ) нарастили поголовье коров как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с прошлогодним периодом. Больше всего рогатого скота содержат фермеры пяти регионов Украины: Полтавской. Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой области.