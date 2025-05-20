За содержание коров будут выплачивать 7000 грн: кто сможет получить

20 мая 2025 г. начнется подбор заявок через Государственный аграрный реестр на специальную бюджетную дотацию для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

7 тысяч за корову

По словам министра, специальная бюджетная дотация будет предоставляться в размере 7 000 грн на голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений продуктивности.

"Это еще один шаг в поддержке животноводства и фермеров, сохраняющих и развивающих поголовье в сложных условиях войны", — подчеркнул Коваль.

Он обратил внимание, что в 2025 году право на поддержку имеют только те, кто не получал ее в 2024 году. Для получателей 2024 г. в Государственном аграрном реестре указанные направления будут не активны.

За содержание коров, овец и коз аграрии получили 386 млн грн дотаций

В апреле 2025 года первые выплаты специальной бюджетной дотации фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции получили 7766 аграриев на общую сумму 386,5 млн грн.

220,78 млн грн выделили для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности. 165,77 млн грн – для содержания маточного поголовья коз и/или овец.

Дотации выплачиваются за средства государственного бюджета в рамках Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE).

Содержание коров становится дороже

Сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война только усугубила ситуацию.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 138,4 тыс. председателей КРС, в том числе 1 млн 149,9 тыс. коров.

Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств. Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Именно поэтому Украина разрабатывает новые подходы к поддержки отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.