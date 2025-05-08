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Дотации на коров, овец и гектары: Всемирный банк выделил еще более 390 млн грн
Украина получила более 390 миллионов гривен гранта от Всемирного банка в поддержку аграрной отрасли.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Грант от Всемирного банка
Это уже второй транш в текущем году от международных партнеров. Первый транш в размере более 386 млн уже выплачен 7 766 тысячам фермерских хозяйств и другим производителям сельскохозяйственной продукции.
Новый транш гранта в размере более 390 млн грн предусмотрен для поддержки аграриев.
В частности, почти 56,5 млн грн выделят на дотации за содержание коров, около 2,5 млн грн — на овцы и коз.
Основная часть средств будет направлена на выплаты субсидий – по 4 тыс. грн за каждый гектар земли, используемый для ведения сельского хозяйства.
Поддержка фермеров
Напомним, Кабмин продлил господдержку малых фермеров на 2025 год.
В частности, продолжено финансирование программы поддержки фермерских хозяйств, возделывающих до 120 га земли или содержащих до 100 коров, 500 овец или коз.
Фермеры, не получившие помощь в 2024 году, смогут податься на нее в 2025-м. В рамках программы агропроизводители получают дотации за содержание скота и обработку сельхозугодий.