Украина нарастила экспорт говядины: какие страны стали основными покупателями

С начала 2025 года Украина отгрузила наибольшие объемы крупного рогатого скота в Ливан, а крупнейшие партии говядины в Китай и Азербайджан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Экспорт КРС

Отмечается, что в августе 2025 года Украина экспортировала около 1,01 тыс. т КРС живым весом, что на 49% меньше по отношению к июлю 2025 года и на 35% больше по отношению к августу 2024 года.

Денежная выручка за экспортируемых животных составила 2,78 млн. долл., что на 34% меньше по отношению к июлю 2025 года, но на 6% больше по отношению к августу 2024 года.

В январе-августе 2025 года Украина экспортировала 12,72 тыс. т КРС живым весом (+52%) на сумму 28,43 млн. дол. (+92%).

Экспорт говядины

В августе 2025 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки 19 т. свежей или охлажденной говядины, что на 46% меньше по отношению к июлю текущего года, но в 20 раз больше по отношению к августу 2024 года. Экспортная выручка за поставленный товар составила 105 тыс. долл., что на 36% меньше по отношению к июлю 2025 года, но в 20 раз больше по отношению к августу 2024 года.

В январе-августе 2025 года Украина отгрузила на внешние рынки 120 т охлажденной говядины (-86%) на сумму 692 тыс. дол. (-88%).

Натуральные объемы экспорта мороженой говядины из Украины в августе 2025 года составили 1,35 тыс. т, что на 20% меньше по отношению к июлю текущего года, но на 14% меньше по отношению к августу 2024 года. Денежная выручка за поставленный товар составила почти 6,19 млн. долл., что на 18% меньше по отношению к июлю 2025 года, но на 7% больше по отношению к августу 2024 года. В январе-августе 2025 г. Украина экспортировала 12,63 тыс. т мороженой говядины (+15%) на сумму 51,33 млн. дол. (+15%).

Куда продаем?

В январе-августе 2025 г. Украина отгрузила наибольшие объемы мороженой говядины в Китай (15,77 млн. долл.), второе место по объемам поставок занял Азербайджан (14,77 млн. долл.), а третье – Узбекистан (9,27 млн. долл.).

Крупнейшим рынком сбыта КРС для Украины в январе-августе 2025 года был Ливан (24,74 млн долл.), а также коровы поставлялись в Ливию (2,21 млн долл.), Казахстан (1,17 млн долл.) и Узбекистан (303 тыс. долл.).

Внешнеторговое сальдо в августе 2025 г. было положительным и составило 7,99 млн дол.

Напомним, в приусадебном и промышленном секторе Украины по состоянию на 1 августа 2025 года содержится 2 млн 151,5 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), что на 18 тыс. голов (-0,8%) меньше, чем месяц назад, и на 8% меньше, чем год назад.

Недавно правительство приняло обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных.