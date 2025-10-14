За рік Україна наростила експорт яловичини в 130 разів: які країни купують

У вересні 2025 року Україна експортувала 104 тонни свіжої або охолодженої яловичини, що майже в 5,5 раза більше, ніж у серпні, і майже в 130 разів більше відносно вересня 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

Експорт яловичини

Зазначається, що експортна виручка за поставлений товар становила 621 тис. дол., що в 6 разів більше відносно серпня 2025 року і в 58 разів більше відносно вересня 2024 року.

В січні-вересні 2025 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 224 т охолодженої яловичини (-75%) на суму 1,31 млн. дол. (-76%).

Ключовими напрямками експорту свіжої яловичини з України з початку 2025 року були:

Грузія (36,41%),

Йорданія (27%),

Азербайджан (25,44%)

Молдова (10,43%).

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у вересні 2025 року становили 1,17 тис. т, що на 13,4% менше відносно серпня поточного року і на 26% менше відносно вересня 2024 року.

Грошова виручка за поставлений товар становила майже 5,45 млн. дол., що на 12% менше відносно серпня 2025 року і на 11% менше відносно вересня 2024 року.

В січні-вересні 2025 року Україна експортувала 13,8 тис. т мороженої яловичини (+9,8%) на суму 56,78 млн. дол. (+11,7%).

З початку року найбільші партії мороженої яловичини були відвантажені в Китай (30,5%), Азербайджан (30%), Узбекистан (17%), Казахстан (8%) та Молдову (6%).

Фото: АВМ

Експорт ВРХ

У вересні експорт великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою скоротився на 45% проти серпня – до близько 558 т. Водночас на 73% більше, ніж у вересні торік. Грошова виручка за експортованих тварин становила 782 тис. дол. (-72%, але -82,4% відповідно).

У січні-вересні 2025 року було експортовано 13,28 тис. тонн ВРХ (+27%) на суму 29,21 млн доларів (+52%). Ключовими напрямками експорту для українських компаній були Ліван (87%), Лівія (7,6%), Казахстан (4%) та Узбекистан (+1%).

Нагадаємо, у присадибному і промисловому секторі України станом на 1 серпня 2025 року утримується 2 млн 151,5 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), що на 18 тис. голів (-0,8%) менше, ніж місяць тому, і на 8% менше, ніж рік тому.

Нещодавно уряд ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.

Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин.