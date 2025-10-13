ЄС помʼякшив митний режим для окремих сільгосппродуктів з України

13 жовтня Рада Європейського Союзу вирішила зменшити або повністю скасувати мита на сільськогосподарські товари з України, зокрема молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м'ясо та м'ясні продукти.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що це рішення є частиною перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною.

Доступ України до ринку ЄС буде залежати від поступового приведення у відповідність до стандартів ЄС національних вимог у тваринництві, до агрохімікатів та ветеринарних препаратів.

Однак, для "чутливих" товарів, таких як цукор, м'ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, доступ до ринку ЄС залишатиметься обмеженим згідно з квотами.

Документ враховує специфічні потреби окремих сільськогосподарських секторів ЄС, запроваджуючи надійний механізм захисту європейських фермерів.

Повна лібералізація розглядатиметься лише для окремих нечутливих товарів, таких як молоко та молочна продукція.

Рішення ще має затвердити Комітет асоціації між ЄС та Україною.

Якими будуть квоти на агропродукцію

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка раніше наголошував, що оновлення угоди дозволить зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торгівельних преференцій, тоді як за відсутності таких змін потенційні втрати України оцінювались у $800 млн.

За словами урядовця, з 40 квот на експорт української продукції у країни ЄС п'ять буде лібералізовано в цілому (гриби, продукти з ферментованого молока, харчові домішки), у чотирьох квотах лібералізовано окремі товари (наприклад, виноградний сік, фруктозу, жирніші види сухого молока), а чотири квоти перекомпоновано.

Качка зазначив, що розмір квот на мед збільшено з 2021 року на 483,3% (до 35 тис. тонн), на цукор та оброблений крохмаль – на 400% (до 100 тис. тонн та 8 тис. тонн відповідно), ячмінну січку та крупи; зернові, оброблені іншим чином – на 335,8% (до 34 тис. тонн), висівки, лузгу та залишки – на 286% (до 85 тис. тонн).

Квоти на експорт сухого молока зростуть на 208% (до 15,4 тис. тонн), яєць – на 200% (до 18 тис. тонн), солоду, оброблених томатів та перероблених цукрових продуктів – на 150% (до 17,5 тис. тонн, 25 тис. тонн та 7,5 тис. тонн відповідно), крохмалі – на 144% (до 24,4 тис. тонн), вершкове масло – на 133,3% (до 7 тис. тонн), овес – на 92,5% (до 7,7 тис. тонн), кукурудзу – на 53% (до 1 млн тонн).

Як уточнив Качка, на 50% збільшено квоти на експорт молока, вершків, згущеного молока (до 15 тис. тонн), часнику (до 750 тонн), інші цукрів (до 30 тис. тонн), соку яблучного (до 30 тис. тонн), продуктів з обробленого вершкового масла (до 375 тонн), цукрової кукурудзи (до 2,25 тис. тонн), манітол-сорбітолу (до 150 тонн), перероблених зернових продуктів (до 3 тис. тонн).

Також квоти на експорт цукрових сиропів зростуть на 35% (до 2,8 тис, тонн), м’яса птиці – на 33,3% (до 120 тис. тонн), пшениці – на 30% (до 1,3 млн тонн), етанолу – на 25% (до 125 тис. тонн) та ячменю – на 22,2% (до 450 тис. тонн).

Як пояснив Качка, у шести квотах, в яких обсяг менший за рівень 2024 року (сухе молоко, яйця, мед, пшениця, ячмінь та кукурудза), умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту.

"І лише для трьох товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду", – зауважив Качка.

Згідно з наявними даними, мова йде про м’ясо птиці, цукор та сік яблучний, експорт яких 2024 року з України в ЄС становив відповідно 136,6 тис. тонн, 331,8 тис. тонн та 78,2 тис. тонн.

Чому скасували торговельний безвіз України з ЄС

13 травня 2024 року Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік – до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення.