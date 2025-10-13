Після експортних мит переробка ріпаку в Україні у вересні зросла до рекордного обсягу

Нерівномірна та непостійна пропозиція соняшнику від аграріїв не дозволяла формувати достатні запаси на олійнодобувних підприємствах впродовж минулого маркетингового року (МР 24/25), який закінчився 1 липня 2025 року. Деякі переробні підприємства припиняли переробку насіння соняшнику і переходили на сою, а деякі просто зупинялись через відсутність економічної доцільності .

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба асоціація "Укроліяпром".

Зазначається, що у минулому маркетинговому році заводи не змогли залучити ріпак на переробку через його масовий експорт (майже 90% від його виробництва).

Аналітики відзначають значне нарощування переробки сої до понад 2,6 млн тонн та рекордне зростання виробництва та експорту соєвої олії та шроту. Експорт олії соєвої у 2024/25МР зріс проти відповідного періоду 2023/24 МР у натуральному виразі на 52,5%, у вартісному – на 98%. Експорт соєвого шроту зріс відповідно на понад 95% та 54,4 %.

В "Укроліяпром" наголошують, що це свідчить про попит на соєву олію та шрот в багатьох країнах світу, зокрема ЄС, та унікальні можливості нарощування внутрішньої переробки сировини та зростання виробництва та експорту продукції з високою доданою вартістю.



Нові мита на сою і ріпак

Аналітики зауважують, що для нового 2025/26 МР головною особливістю є створення в Україні умов для максимальної переробки насіння ріпаку та сої в Україні.

В "Укроліяпром" нагадують, що з 4 вересня 2025 року були запроваджені ставки експортного мита у розмірі 10% на соєві боби та насіння ріпаку.

Сезон переробки насіння ріпаку урожаю 2025 року розпочався у липні поточного року. У липні-серпні було перероблено на олію лише близько 60 тисяч тон ріпаку, що дозволило виробити та експортувати 25,0 тисяч тон олії ріпакової.

У вересні 2025 року, в умовах дії експортного мита на насіння ріпаку, переробка його на вітчизняних підприємствах зросла до рекордного за всі роки місячного обсягу у 250 тисяч тон.

Виробництво досягло 120 тисяч тон, з яких експортовано 108, 8 тисяч тон на 121,9 млн. доларів США. Зростання проти відповідного періоду минулого року склало відповідно у 2,8 та 3,3 рази. Вартість однієї тони експортованої олії зросла у поточному маркетинговому році проти минулого до 1120,4 дол/т, або на 171,4 дол/т.

Хто купує

У вересні 2025 року основними споживачами української ріпакової олії були країни ЄС , які імпортували з України 92 тис. тонн , або 84,5 % від загального експорту даної продукції з України.

Серед країн ЄС найбільшими імпортерами були:

Нідерланди -29,0 тис. тонн (27%),

Бельгія -15,5 тис. тон (14,2 %),

Іспанія – 14, 4 тис. тонн (13,2%),

Польща -13,5 тис. тонн (12,4 %).

До інших країн світу експортовано 16,8 тис.тон (15,5%). Зокрема до Сінгапуру було експортовано 13,9 тисяч тонн (15,5 %).