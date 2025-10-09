Українська соя дешевшає: трейдери чекають напливу пропозиції з полів

В Україні експортні ціни на сою з ГМО знизилися на 5–10 доларів за тонну — до рівня $388–390/т (16 800–17 000 грн/т) з доставкою до чорноморських портів. Зниження пов’язане з очікуванням збільшення пропозиції після врегулювання питання експорту без сплати мита.

Як пише Delo.ua, про це інформує Зернова біржа України.

Ціни на сою в Україні знизилися

Після врегулювання процедури експорту сої та ріпаку без сплати мита в Україні спостерігається зниження експортних цін на сою. У вересні трейдери пропонували підвищені ціни для оперативних поставок, намагаючись компенсувати дефіцитні обсяги для відвантаження за кордон.

Водночас запровадження неузгодженого закону про сплату мита, який набув чинності 4 вересня, фактично призвело до тимчасної зупинки експорту. У результаті за перший місяць сезону 2025/26 маркетингового року експорт сої скоротився до 78 тис. тонн, тоді як у вересні 2024 року він становив 246 тис. тонн. Для порівняння, за весь попередній сезон 2024/25 Україна експортувала 4,13 млн тонн сої.

Протягом тижня експортні ціни на сою з ГМО в Україні знизилися на 5–10 $/т — до 388–390 $/т або 16 800–17 000 грн/т із доставкою до чорноморських портів. Зниження пов’язане з очікуванням збільшення пропозиції від агровиробників, які раніше відкладали продаж до остаточного скасування мита.

Затяжні дощі сповільнили збирання врожаю сої та соняшнику, що призвело до затримок у постачанні сировини. Через це переробні підприємства активніше скуповують усі види олійних культур, щоб забезпечити стабільну роботу своїх заводів.

Станом на 3 жовтня 2025 року в Україні соєю обмолочено лише 46% площ — це близько 1 млн га, зібрано 2,22 млн тонн при середній врожайності 2,22 т/га. Торік на цю ж дату було зібрано 4,28 млн тонн із 74% площ та врожайністю 2,17 т/га.

Через обмежену пропозицію соняшнику переробники підвищили закупівельні ціни на сою з ГМО на 100–200 грн/т, до 16 500–17 000 грн/т із доставкою на завод.

Водночас ціни на сою без ГМО залишаються стабільними — 18 000–18 200 грн/т або 420–430 $/т із доставкою до чорноморських портів. Попит на неї залишається помірним, адже в ЄС подешевшав соєвий шрот без ГМО через зростання виробництва місцевого ріпакового шроту.

За даними Єврокомісії, імпорт сої до ЄС з початку сезону 2025/26 (1 липня – 5 жовтня) знизився на 4% — до 3,283 млн т, а імпорт соєвого шроту — на 1%, до 4,77 млн т. Імпорт ріпаку скоротився на 30%, до 1,03 млн т. Основні постачальники сої до ЄС:

Бразилія — 1,85 млн т (торік — 2,150 млн т);

США — 970 тис. т (торік — 909 тис. т);

Україна — 345 тис. т (торік — 238 тис. т).

Нагадаємо, що закон, підписаний президентом 2 вересня, передбачає звільнення агровиробників та кооперативів від сплати мита при експорті власно вирощеної продукції. Проте на практиці механізм не працював, адже аграрії не мали можливості документально довести, що продукція дійсно була вирощена ними.

Через це ринок опинився у кризовій ситуації: експорт соєвих бобів та насіння ріпаку був фактично заблокований, а виробники зазнавали збитків. Низка профільних асоціацій — Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Українська зернова асоціація (УЗА), Українська аграрна конфедерація — неодноразово зверталися до Кабміну та Верховної Ради із закликами скасувати або переглянути 10%-ве мито.