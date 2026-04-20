Податок на спадщину в Україні: які ставки діють у 2026 році

Гривні
Податок на спадщину в Україні: які ставки діють у 2026 році / Unsplash

Отримання майна у спадок або як дарунок в Україні підлягає оподаткуванню згідно з нормами Податкового кодексу. Розмір податку безпосередньо залежить від ступеня спорідненості між спадкодавцем та спадкоємцем, а також від резидентського статусу обох сторін.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Державну податкову службу.

У 2026 році в Україні продовжує діяти диференційована система ставок, що включає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

Ставки оподаткування у 2026 році

При оформленні спадщини застосовується одна з трьох основних схем нарахування податків:

  • 0% (звільнення від оподаткування): застосовується для родичів першого та другого ступенів споріднення. Це батьки, чоловік або дружина, діти (зокрема усиновлені), рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.
  • 5% ПДФО + 5% військового збору: ця ставка діє для всіх інших родичів та спадкоємців, які є резидентами України, але не входять до кола близьких осіб.
  • 18% ПДФО + 5% військового збору: застосовується у випадках, коли хоча б одна зі сторін (спадкоємець або спадкодавець) є нерезидентом України.

Пільгові категорії: Нульова ставка податку діє незалежно від ступеня споріднення для осіб з інвалідністю I групи, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з інвалідністю.

Терміни звітування та сплати

Спадкоємці, які зобов'язані сплатити податки (ставки 5% або 18%), мають дотримуватися чіткого графіка звітування:

  1. Подання декларації: до 1 травня року, наступного за роком отримання спадщини.
  2. Сплата податку: до 1 серпня того ж року.

Наприклад, якщо майно було успадковане протягом 2025 року, подати податкову декларацію необхідно до 1 травня 2026 року, а перерахувати кошти до бюджету — до 1 серпня 2026 року.

Процедура відкриття спадщини

Спадщина відкривається в день смерті особи або оголошення її померлою за рішенням суду. Місцем відкриття вважається останнє місце проживання померлого. У разі, якщо воно невідоме, процедура оформлюється за місцезнаходженням нерухомості або основної частини рухомого майна.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року надходження ПДФО до бюджету зросли на 18%. Загалом за січень – березень бюджет отримав 160,7 млрд грн цього податку, що свідчить про стабільну динаміку податкових виплат навіть в умовах економічних викликів.

Автор:
Максим Кольц