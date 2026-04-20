Налог на наследство в Украине: какие ставки действуют в 2026 году

Гривны
Налог на наследство в Украине: какие ставки действуют в 2026 году / Unsplash

Получение имущества в наследство или подарок в Украине подлежит налогообложению согласно нормам Налогового кодекса. Размер налога напрямую зависит от степени родства между наследодателем и наследником, а также от резидентского статуса обеих сторон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную налоговую службу.

В 2026 году в Украине продолжает действовать дифференцированная система ставок, включающая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.

Ставки налогообложения в 2026 году

При оформлении наследства применяется одна из трех основных схем начисления налогов:

  • 0% (освобождение от налогообложения): применяется для родственников первой и второй степеней родства. Это родители, муж или жена, дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.
  • 5% НДФЛ + 5% военного сбора: эта ставка действует для всех других родственников и наследников, которые являются резидентами Украины, но не входят в круг близких.
  • 18% НДФЛ + 5% военного сбора: применяется в случаях, когда хотя бы одна из сторон (наследник или наследодатель) является нерезидентом Украины.

Льготные категории: Нулевая ставка налога действует независимо от степени родства для лиц с инвалидностью I группы, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей с инвалидностью.

Сроки отчетности и оплаты

Наследники, обязанные уплатить налоги (ставки 5% или 18%), должны соблюдать четкий график отчетности:

  1. Представление декларации: до 1 мая года, следующего за годом получения наследства.
  2. Уплата налога: до 1 августа того же года.

К примеру, если имущество было унаследовано в течение 2025 года, подать налоговую декларацию необходимо до 1 мая 2026 года, а перечислить средства в бюджет — до 1 августа 2026 года.

Процедура открытия наследства

Наследство открывается в день смерти лица или оглашения его умершим по решению суда. Местом открытия считается последнее место жительства умершего. В случае, если оно неизвестно, процедура оформляется по местонахождению недвижимости или основной части движимого имущества.

Напомним, в первом квартале 2026 года поступления НДФЛ в бюджет выросли на 18%. В целом за январь – март бюджет получил 160,7 млрд. грн. этого налога, что свидетельствует о стабильной динамике налоговых выплат даже в условиях экономических вызовов.

Автор:
Максим Кольц