В Украине на 18% выросли поступления с налога на доходы: сколько получил бюджет в первом квартале

В январе-марте 2026 года государственный бюджет получил почти 160,7 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной налоговой службы.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году поступления увеличились на 18,1%, что в денежном эквиваленте составляет более 24,5 млрд грн прироста.

Региональные лидеры

Традиционное первенство по объему взносов в бюджет содержит столица, где обеспечено поступление на сумму 38,3 млрд грн.

Среди других регионов высокую динамику показывают промышленно развитые и логистически важные области.

В частности, Днепропетровщина направила в казну 15,8 млрд грн, Львовщина - 11 млрд грн, а Киевская область обеспечила 9,9 млрд грн налоговых поступлений.

Декларационная кампания

В то же время, в налоговой службе напоминают, что в Украине продолжается активная фаза Декларационной кампании - 2026.

Граждане, которые в прошлом году получали доходы без полной уплаты налогов или от лиц, не являющихся налоговыми агентами, обязаны отчитаться перед государством.

К таким доходам относятся:

доходы, с которых налог не удерживался при выплате, но они не освобождены от налогообложения;

доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, от других граждан); иностранные доходы;

доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);

доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.п.);

другие доходы в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Декларационная кампания продолжается до 1 мая 2026 года. Для получения налоговой скидки декларацию следует подать до 31 декабря.

Напомним, в январе-феврале 2026 года в государственный бюджет поступило 101,6 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие поступления традиционно обеспечила столица.