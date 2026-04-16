В Украине на 18% выросли поступления с налога на доходы: сколько получил бюджет в первом квартале
В январе-марте 2026 года государственный бюджет получил почти 160,7 млрд грн налога на доходы физических лиц.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной налоговой службы.
По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году поступления увеличились на 18,1%, что в денежном эквиваленте составляет более 24,5 млрд грн прироста.
Региональные лидеры
Традиционное первенство по объему взносов в бюджет содержит столица, где обеспечено поступление на сумму 38,3 млрд грн.
Среди других регионов высокую динамику показывают промышленно развитые и логистически важные области.
В частности, Днепропетровщина направила в казну 15,8 млрд грн, Львовщина - 11 млрд грн, а Киевская область обеспечила 9,9 млрд грн налоговых поступлений.
Декларационная кампания
В то же время, в налоговой службе напоминают, что в Украине продолжается активная фаза Декларационной кампании - 2026.
Граждане, которые в прошлом году получали доходы без полной уплаты налогов или от лиц, не являющихся налоговыми агентами, обязаны отчитаться перед государством.
К таким доходам относятся:
- доходы, с которых налог не удерживался при выплате, но они не освобождены от налогообложения;
- доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, от других граждан); иностранные доходы;
- доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);
- доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.п.);
- другие доходы в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.
Декларационная кампания продолжается до 1 мая 2026 года. Для получения налоговой скидки декларацию следует подать до 31 декабря.
Напомним, в январе-феврале 2026 года в государственный бюджет поступило 101,6 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие поступления традиционно обеспечила столица.