Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,37

Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине на 18% выросли поступления с налога на доходы: сколько получил бюджет в первом квартале

гривны
Поступления НДФЛ в бюджет выросли на 18% / Depositphotos

В январе-марте 2026 года государственный бюджет получил почти 160,7 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной налоговой службы.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году поступления увеличились на 18,1%, что в денежном эквиваленте составляет более 24,5 млрд грн прироста.

Региональные лидеры

Традиционное первенство по объему взносов в бюджет содержит столица, где обеспечено поступление на сумму 38,3 млрд грн.

Среди других регионов высокую динамику показывают промышленно развитые и логистически важные области.

В частности, Днепропетровщина направила в казну 15,8 млрд грн, Львовщина - 11 млрд грн, а Киевская область обеспечила 9,9 млрд грн налоговых поступлений.

Декларационная кампания

В то же время, в налоговой службе напоминают, что в Украине продолжается активная фаза Декларационной кампании - 2026.

Граждане, которые в прошлом году получали доходы без полной уплаты налогов или от лиц, не являющихся налоговыми агентами, обязаны отчитаться перед государством.

К таким доходам относятся:

  • доходы, с которых налог не удерживался при выплате, но они не освобождены от налогообложения;
  • доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, от других граждан); иностранные доходы;
  • доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);
  • доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.п.);
  • другие доходы в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Декларационная кампания продолжается до 1 мая 2026 года. Для получения налоговой скидки декларацию следует подать до 31 декабря.

Напомним, в январе-феврале 2026 года в государственный бюджет поступило 101,6 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие поступления традиционно обеспечила столица.

Автор:
Татьяна Бессараб