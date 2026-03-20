Поступления налога на доходы физлиц превысили 100 млрд грн

В январе-феврале 2026 года в государственный бюджет поступило 101,6 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольшие поступления традиционно обеспечила столица.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Государственной налоговой службы.

Поступления налога на доходы выросли

Среди регионов значительные показатели показывают:

Днепропетровская область – 9,9 млрд грн;

Львовская область – 6,9 млрд грн;

Киевская область – 6,2 млрд грн.

Лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью имеют право на налоговую социальную льготу. Она позволяет уменьшить налогооблагаемую базу налога на доходы физических лиц, который удерживается из заработной платы и приравненных к ней выплат.

Размер льготы зависит от категории плательщика. В частности, в размере 150% прожиточного минимума она предоставляется:

одиноким матерям или родителям, вдовам и вдовцам, а также опекунам или попечителям - на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

плательщикам, удерживающим ребенка с инвалидностью — на каждого такого ребенка до 18 лет;

лицам с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства.

Льгота в размере 200% прожиточного минимума предусмотрена для лиц с инвалидностью I или II группы из участников боевых действий на территории других стран в послевоенный период.

Налоговая социальная льгота применяется исключительно к доходам в виде заработной платы (и приравненных к ней выплат) и только по одному месту работы в пределах одного отчетного месяца. В то же время, право на ее использование зависит от уровня дохода: он не должен превышать установленный предельный показатель, который рассчитывается на основе прожиточного минимума.

Чтобы воспользоваться льготой, работник должен предоставить работодателю соответствующее заявление и подтверждающие документы. В зависимости от категории это могут быть, в частности, копии пенсионного удостоверения или справки МСЭК, а для родителей детей с инвалидностью свидетельство о рождении ребенка и медицинские или другие подтверждающие документы.