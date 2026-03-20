Надходження податку на доходи фізосіб перевищили 100 млрд грн

У січні–лютому 2026 року до державного бюджету надійшло 101,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 14,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження традиційно забезпечила столиця.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Надходження податку на доходи зросли

Серед регіонів значні показники демонструють:

Дніпропетровська область – 9,9 млрд грн;

Львівська область – 6,9 млрд грн;

Київська область – 6,2 млрд грн.

Особи з інвалідністю, а також батьки дітей з інвалідністю мають право на податкову соціальну пільгу. Вона дає змогу зменшити базу оподаткування податку на доходи фізичних осіб, який утримується із заробітної плати та прирівняних до неї виплат.

Розмір пільги залежить від категорії платника. Зокрема, у розмірі 150% прожиткового мінімуму вона надається:

одиноким матерям або батькам, вдовам і вдівцям, а також опікунам чи піклувальникам — на кожну дитину віком до 18 років;

платникам, які утримують дитину з інвалідністю — на кожну таку дитину до 18 років;

особам з інвалідністю I або II групи, зокрема з дитинства.

Пільга у розмірі 200% прожиткового мінімуму передбачена для осіб з інвалідністю I або II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у післявоєнний період.

Податкова соціальна пільга застосовується виключно до доходів у вигляді заробітної плати (та прирівняних до неї виплат) і лише за одним місцем роботи в межах одного звітного місяця. Водночас право на її використання залежить від рівня доходу: він не має перевищувати встановлений граничний показник, який розраховується на основі прожиткового мінімуму.

Щоб скористатися пільгою, працівник повинен подати роботодавцю відповідну заяву та підтвердні документи. Залежно від категорії це можуть бути, зокрема, копії пенсійного посвідчення або довідки МСЕК, а для батьків дітей з інвалідністю — свідоцтво про народження дитини та медичні чи інші підтвердні документи.