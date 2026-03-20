Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження податку на доходи фізосіб перевищили 100 млрд грн

гривні
Зростання надходжень ПДФО / Depositphotos

У січні–лютому 2026 року до державного бюджету надійшло 101,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 14,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження традиційно забезпечила столиця.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Надходження податку на доходи зросли

Серед регіонів значні показники демонструють:

  • Дніпропетровська область – 9,9 млрд грн; 
  • Львівська область – 6,9 млрд грн; 
  • Київська область – 6,2 млрд грн.

Особи з інвалідністю, а також батьки дітей з інвалідністю мають право на податкову соціальну пільгу. Вона дає змогу зменшити базу оподаткування податку на доходи фізичних осіб, який утримується із заробітної плати та прирівняних до неї виплат.

Розмір пільги залежить від категорії платника. Зокрема, у розмірі 150% прожиткового мінімуму вона надається:

  • одиноким матерям або батькам, вдовам і вдівцям, а також опікунам чи піклувальникам — на кожну дитину віком до 18 років;
  • платникам, які утримують дитину з інвалідністю — на кожну таку дитину до 18 років;
  • особам з інвалідністю I або II групи, зокрема з дитинства.

Пільга у розмірі 200% прожиткового мінімуму передбачена для осіб з інвалідністю I або II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у післявоєнний період.

Податкова соціальна пільга застосовується виключно до доходів у вигляді заробітної плати (та прирівняних до неї виплат) і лише за одним місцем роботи в межах одного звітного місяця. Водночас право на її використання залежить від рівня доходу: він не має перевищувати встановлений граничний показник, який розраховується на основі прожиткового мінімуму.

Щоб скористатися пільгою, працівник повинен подати роботодавцю відповідну заяву та підтвердні документи. Залежно від категорії це можуть бути, зокрема, копії пенсійного посвідчення або довідки МСЕК, а для батьків дітей з інвалідністю — свідоцтво про народження дитини та медичні чи інші підтвердні документи.

Автор:
Ольга Опенько