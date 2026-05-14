В Fire Point возразили, что реальным владельцем компании является Миндич

Денис Штиллерман
Денис Штиллерман. Фото: скриншот видео

Компания Fire Point, производящая дальнобойные ударные дроны и крылатые ракеты, была создана за счет частных инвестиций ее совладельцев. Бизнесмен Тимур Миндич хотел приобрести 50% акций предприятия, но ему отказали.

Как пишет Delo.ua, об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения заявил совладелец, главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, Миндич предлагал $1 млрд за 50% компании, однако в то же время суверенный фонд одной из стран предложил $758 млн за 30% компании.

При этом за полтора года до этого Миндич предлагал 100 млн долларов за долю в компании. За это время – 1,5 года – бизнес вырос настолько, что предложение выросло в 10 раз.

"Он приехал на наше предприятие, посмотрел, предложил нам определенные деньги, где-то там около 100 миллионов долларов за долю в компании, но тогда мы уже понимали, что это не соответствует нашей капитализации", - сказал он.

Штиллерман уточнил, что переговоры продолжались до августа 2025 года. При этом он подтвердил, что неоднократно бывал в квартире Миндича по улице Грушевского, 9А, где они вели переговоры по купле-продаже компании.

Штиллерман рассказал, что переговоры завершились после того, как Миндич объяснил, на кого будет оформлена его доля в компании в качестве акционера.

"Меня не устроил этот человек. И я сказал, что давайте мы расстанемся и больше о продаже доли мы не разговариваем", - сказал Штиллерман.

Он отметил, что Fire Point, вероятно, не будет продавать долю компании из-за дальнейшего роста ее стоимости.

Штиллерман подчеркнул, что Fire Point зарегистрировано в Украине. Первоначальные частные инвестиции в компанию составили до $2 млн. В настоящее время Fire Point оценивается более чем в $2,5 млрд.

Напомним, на "пленках Миндича", которые в последнее время публикуют СМИ, есть диалоги о компании Fire Point, из которых можно сделать вывод, что к компании имеет отношение Миндич. В компании Fire Point это все отрицают.

Fire Point и фигуранты коррупционного скандала

Ранее Штилерман рассказывал, что бизнесмен Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в украинской энергетике, пытался   получить 50% акций   оборонной компании

Штиллерман также подтвердил, что в Fire Point работал Игорь Фурсенко, один из фигурантов громких "пленок" по делу НАБУ и САП "Мидас". Кроме того Михаил Цукерман, брат другого фигуранта антикоррупционных расследований Александра Цукермана, является банкиром Штилермана. Последний подтвердил, что посещал его бэк-офис, в последний раз – в 2024 году.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно.   Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование   баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.

Автор:
Светлана Манько