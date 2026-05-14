Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Fire Point заперечили, що реальним власником компанії є Міндіч

Денис Штілерман
Денис Штілерман. Фото: скріншот відео

Компанія Fire Point, яка виробляє далекобійні ударні дрони та крилаті ракети, була створена за рахунок приватних інвестицій її співвласників. Бізнесмен Тимур Міндіч хотів придбати 50% акцій підприємства, але йому відмовили.

Як пише Delo.ua, про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану заявив співвласник, головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, Міндіч пропонував $1 млрд за 50% компанії, проте водночас суверенний фонд однієї з країн запропонував $758 млн за 30% компанії.

При цьому за півтора роки до того Міндіч пропонував 100 млн доларів за долю в компанії. За цей час - 1,5 роки - бізнес виріс настільки, що пропозиція виросла в 10 разів.    

"Він приїхав на наше підприємство, подивився, запропонував нам певні гроші, десь там близько 100 мільйонів доларів за долю в компанії, але тоді ми вже розуміли, що це не відповідає нашій капіталізації", — сказав він.

Штілерман уточнив, що переговори тривали до серпня 2025 року.При цьому він підтвердив, що неодноразово бував у квартирі Міндіча на вулиці Грушевського, 9А, де вони вели переговори щодо купівлі-продажу компанії.

Штілерман розповів, що переговори завершилися після того, як Міндіч пояснив, на кого буде оформлена його частка в компанії в якості акціонера.

"Мене не влаштувала ця людина. І я сказав, що давайте ми розстанемося і більше про продаж частки ми не розмовляємо", — сказав Штілерман.

Він зауважив, що Fire Point, ймовірно, не продаватиме частку компанії через подальше зростання її вартості.

Штілерман наголосив, що Fire Point зареєстрована в Україні. Початкові приватні інвестиції у компанію становили до $2 млн. Наразі Fire Point оцінюється більш ніж у $2,5 млрд. 

Нагадаємо, на "плівках Міндіча", які останнім часом публікують ЗМІ, є діалоги про компанію Fire Point , з яких можна зробити висновок, що до компанії має відношення Міндіч. У компанії Fire Point  це все заперечують.

Fire Point та фігуранти корупційного скандалу

Раніше Штілерман розповідав, що бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.

Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас". Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

Про Fire Point

 Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.

Автор:
Світлана Манько