У Fire Point заперечили, що реальним власником компанії є Міндіч

Компанія Fire Point, яка виробляє далекобійні ударні дрони та крилаті ракети, була створена за рахунок приватних інвестицій її співвласників. Бізнесмен Тимур Міндіч хотів придбати 50% акцій підприємства, але йому відмовили.

Як пише Delo.ua, про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану заявив співвласник, головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, Міндіч пропонував $1 млрд за 50% компанії, проте водночас суверенний фонд однієї з країн запропонував $758 млн за 30% компанії.

При цьому за півтора роки до того Міндіч пропонував 100 млн доларів за долю в компанії. За цей час - 1,5 роки - бізнес виріс настільки, що пропозиція виросла в 10 разів.

"Він приїхав на наше підприємство, подивився, запропонував нам певні гроші, десь там близько 100 мільйонів доларів за долю в компанії, але тоді ми вже розуміли, що це не відповідає нашій капіталізації", — сказав він.

Штілерман уточнив, що переговори тривали до серпня 2025 року.При цьому він підтвердив, що неодноразово бував у квартирі Міндіча на вулиці Грушевського, 9А, де вони вели переговори щодо купівлі-продажу компанії.

Штілерман розповів, що переговори завершилися після того, як Міндіч пояснив, на кого буде оформлена його частка в компанії в якості акціонера.

"Мене не влаштувала ця людина. І я сказав, що давайте ми розстанемося і більше про продаж частки ми не розмовляємо", — сказав Штілерман.

Він зауважив, що Fire Point, ймовірно, не продаватиме частку компанії через подальше зростання її вартості.

Штілерман наголосив, що Fire Point зареєстрована в Україні. Початкові приватні інвестиції у компанію становили до $2 млн. Наразі Fire Point оцінюється більш ніж у $2,5 млрд.

Нагадаємо, на "плівках Міндіча", які останнім часом публікують ЗМІ, є діалоги про компанію Fire Point , з яких можна зробити висновок, що до компанії має відношення Міндіч. У компанії Fire Point це все заперечують.

Fire Point та фігуранти корупційного скандалу

Раніше Штілерман розповідав, що бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.

Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас". Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.