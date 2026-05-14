Українські бронемашини готуються до експорту: іноземні армії зацікавилися технікою, перевіреною війною

Українські виробники бронетехніки та військових автомобілів починають виходити на міжнародний ринок. Іноземні партнери дедалі активніше цікавляться українськими бронемашинами, мобільними антидроновими платформами та рішеннями для сучасної війни дронів. Поки що йдеться переважно про демонстрації, сертифікацію, переговори та підготовку потенційних контрактів.

Про це у коментарі Delo.ua заявив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Які компанії виробляють бронемашини в Україні

Серед найбільш відомих українських виробників бронетехніки Федірко назвав "Українську бронетехніку", яка виробляє лінійку бронеавтомобілів "Новатор", а також компанію "Практика", відому бронемашинами "Козак".

Окремо Федірко згадав:

бронеавтомобілі "Варта", які виробляє "Українська бронетехніка";

бронемашини "Джура";

платформу Inguar-3 від Inguar Defence;

сімейство бронемашин Gyurza;

Oncilla — польське виробництво на базі української розробки "Дозор-Б".

"Частина цих машин має довшу історію у війську, частина — нові платформи, створені вже з урахуванням досвіду повномасштабної війни", — пояснив він.

За його словами, у 2025 році Міноборони кодифікувало нові моделі "Варта-2" та UAT.GYURZA-02, а також допустило до експлуатації "Джуру".

РЕБ на колесах став новим сегментом ринку

Окремим напрямом українського ОПК стали мобільні системи радіоелектронної боротьби, інтегровані безпосередньо в автомобілі.

Йдеться про встановлення на бронемашини або пікапи модулів РЕБ, антен, систем живлення, охолодження та зв’язку. Серед компаній, які працюють у цьому сегменті, Федірко назвав Kvertus та AD CERBERUS.

За його словами, головна тенденція ринку — модульність. Конфігурацію систем адаптують під конкретний тип транспорту та бойову задачу: захист логістики, мобільних груп або бронетехніки. Він зазначає, що автомобіль фактично стає мобільною антидроновою платформою.

Водночас Федірко наголосив, що РЕБ не є універсальним рішенням і має працювати разом із системами детекції, спостереження, маскування та іншими елементами захисту.

Українські машини вже цікавлять іноземних партнерів

Іноземні армії дедалі активніше придивляються до українських військових автомобілів через їхній бойовий досвід та швидкість адаптації до сучасної війни, підкреслює Ігор Федірко.

"Ми вже бачимо, що українська бронетехніка виходить на міжнародні ринки через виставки, презентації та прямі контакти з партнерами", — зазначив він.

Окремо він згадав Украрматех, яка, за його словами, викликає значний інтерес на міжнародних виставках. Найбільший попит, на його думку, матимуть ті платформи, які довели ефективність в умовах сучасної війни дронів та можуть швидко адаптуватися під нові загрози.

"Для іноземних армій українські військові автомобілі цікаві передусім через бойовий досвід, швидкість адаптації та здатність працювати в умовах сучасної війни дронів", — підсумував Федірко.

Перспективи експорту українського озброєння за кордон

Після початку повномасштабної війни український оборонно-промисловий комплекс став одним із найбільш динамічних секторів економіки. Іноземні партнери активно цікавляться не лише українськими дронами, системами РЕБ та ракетними рішеннями, а й бронетехнікою, яка пройшла перевірку в умовах реальної війни.

Останніми роками українські defense tech-компанії регулярно беруть участь у міжнародних оборонних виставках у Європі та на Близькому Сході. Частина виробників уже почала запускати спільні підприємства та виробничі лінії за кордоном. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2026 році в Європі працюватимуть десять центрів експорту українських оборонних технологій, а українські дрони вже запускають у виробництво в Німеччині та Британії.

Водночас експорт українського озброєння та військової техніки зараз залишається суттєво обмеженим. Будь-які поставки можливі лише після погодження з українським урядом, оскільки пріоритетом держави залишається забезпечення потреб Сил оборони України. Для цього в Україні вже створено окрему міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

У галузі очікують, що перші повноцінні експортні контракти можуть стартувати у другій половині 2026 року. За словами Ігоря Федірка, зараз виробники готують продукцію під стандарти партнерів, проходять сертифікацію та вибудовують сервісну інфраструктуру для іноземних замовників.

В українському ОПК вважають, що контрольований експорт дозволить завантажити профіцитні виробничі лінії без шкоди для фронту. За даними Української ради зброярів, понад 90% виробників підтримують відкриття контрольованого експорту озброєння.

За оцінками галузі, потенціал експорту українського озброєння у перший рік після запуску може перевищити €1,5 млрд, а в перспективі п’яти років — зрости до €5 млрд. Водночас експорт може приносити державному бюджету від $500 млн до $1 млрд податкових надходжень щороку.

Окремий інтерес іноземних партнерів викликають українські морські дрони, FPV-системи, наземні роботизовані комплекси та антидронові рішення. Саме ці напрямки вважаються найбільш перспективними для майбутнього експорту завдяки бойовому досвіду та швидкій адаптації українських компаній до сучасної війни.

