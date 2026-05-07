Дрони та нові технології: війна в Україні змінює світовий ринок озброєнь

Україна дедалі більше впливає на глобальний оборонний ринок, формуючи нові підходи до виробництва озброєнь. Світові виробники орієнтуються на досвід бойових дій в Україні та адаптують свої розробки до потреб сучасної війни.

З посиланням на заяву голови Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, передає "Укрінформ".

Україна змінює ринок зброї

Жумаділов заявив, що тенденції, які формуються в Україні у сфері оборони, вже виходять за межі національного контексту та стають глобальними.

За його словами, під час міжнародної виставки SAHA 2026 у Стамбулі було помітно, що світові виробники, зокрема й у Туреччині, уважно стежать за рішеннями, які застосовуються на фронті в Україні. Він зазначив, що компанії коригують свої виробничі плани, а також підходи до досліджень і розробок відповідно до українського бойового досвіду.

Жумаділов підкреслив, що ці тенденції вже охоплюють не лише регіон, а поступово стають глобальними.

Окремо він відзначив, що на світовому оборонному ринку посилюється попит на відносно дешеві, масові та швидко вироблювані види озброєнь. За його словами, йдеться про системи, які дозволяють зменшити участь людини у безпосередньому ураженні противника, зокрема дрони та пов’язані з ними технології ефективного застосування.

Такі підходи, як наголосив очільник АОЗ, дедалі більше визначають розвиток світової оборонної індустрії, а Україна фактично формує відповідні тренди на глобальному ринку озброєнь.

Про експорт зброї

Голова Агенції оборонних закупівель прокоментував питання експорту продукції українського оборонно-промислового комплексу, зазначивши, що наразі такі поставки за кордон дозволені, однак процедура їхнього погодження залишається складною.

За його словами, держава працює над спрощенням цього механізму та планує запровадити напівавтоматичний алгоритм, який дозволятиме чітко визначати продукцію, що не потрібна Силам оборони та може бути дозволена до експорту.

Окремо він повідомив, що вже реалізується експорт технологій у межах ініціативи президента Build with Ukraine.

Він пояснив, що йдеться про можливість залучення українських технологічних компаній до запуску виробництва за кордоном. За цією моделлю, більша частина продукції, близько 80–90% ,має повертатися в Україну для потреб Сил оборони, тоді як у країні реалізації проєкту залишаються технології та експертиза. Це, за його словами, сприяє поширенню досвіду ведення війни нового типу та підвищує оборонну готовність партнерів.

Також посадовець наголосив на високій конкурентоспроможності української оборонної продукції.

"Українська продукція дуже конкурентоспроможна. Є певні сегменти, де, сказав би, немає реальної конкуренції українській продукції. Україні є що продемонструвати й в інших сферах. І це завдяки тому, що за останні чотири роки нам вдалося розвинути наші спроможності", - підсумував він.

