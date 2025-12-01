Запланована подія 2

Україна та Нідерланди домовилися про спільне виробництво та постачання дронів: деталі угоди

Нідерланди та Україна уклали договір, який передбачає спільне виробництво безпілотних літальних апаратів. Усі виготовлені дрони будуть придбані Нідерландами та одразу передані на потреби українських Сил оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні підписав з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом важливу угоду. Документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів", – зазначив очільник МОУ.

Шмигаль додав, що дрони спільного виробництва, яке буде розміщене в Україні та Нідерландах, повністю профінансує та закупить нідерландська сторона, після чого апарати будуть передані Силам оборони України.

Ця співпраця є частиною стратегії масштабування виробництва передових українських зразків озброєння з міжнародними партнерами.

Окрім цього, Нідерланди оголосили про додатковий внесок у 250 мільйонів євро військової допомоги Україні. Допомога буде надана через Список пріоритетних потреб України (PURL) і передбачатиме постачання озброєння з арсеналів США, яке найбільше необхідне Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для F-16.

Раніше цього року Нідерланди стали першим партнером НАТО, який надав Україні повний пакет підтримки PURL. З того часу кілька інших союзників також долучилися до цієї ініціативи.

Автор:
Тетяна Бесараб