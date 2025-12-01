Запланована подія 2

Украина и Нидерланды договорились о совместном производстве и поставках дронов: детали соглашения

Министры обороны Украины и Нидерландов Денис Шмигаль и Рубен Брекельманс
Нидерланды и Украина заключили договор, предусматривающий совместное производство беспилотных летательных аппаратов. Все изготовленные дроны будут приобретены Нидерландами и сразу переданы потребностям украинских Сил обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня подписал с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом важное соглашение. Документ открывает путь к совместному изготовлению украинских беспилотных систем как в Украине, так и на территории Нидерландов", – отметил глава МОУ.

Шмигаль добавил, что дроны совместного производства, которые будут размещены в Украине и Нидерландах, полностью профинансирует и закупит нидерландская сторона, после чего аппараты будут переданы Силам обороны Украины.

Это сотрудничество – часть стратегии масштабирования производства передовых украинских образцов вооружения с международными партнерами.

Кроме того, Нидерланды объявили о дополнительном взносе в 250 миллионов евро военной помощи Украине. Помощь будет предоставлена через Список приоритетных потребностей Украины (PURL) и будет предусматривать поставки вооружения из арсеналов США, наиболее необходимое Украине, в частности средств противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.

Ранее в этом году Нидерланды стали первым партнером НАТО, предоставившим Украине полный пакет поддержки PURL. С этого времени несколько других союзников также присоединились к этой инициативе.

Автор:
Татьяна Бессараб