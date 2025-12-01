Запланована подія 2

Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны

шмыгаль
Следующим этапом станет запуск пилотной производственной линии / Денис Шмигаль

Украина и Норвегия приступают к совместному производству украинских дронов. Соответствующий документ подписали министр обороны Денис Шмигаль с норвежским коллегой Торе Сандвиком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, это решение является важным шагом для масштабирования украинских оборонных возможностей и усиления защиты страны.

Следующим этапом станет запуск пилотной производственной линии уже в 2026 году, а также параллельная работа по расширению производственных мощностей.

Украина будет делиться с Норвегией собственными наработками и инновациями, а взамен получит мощную производственную платформу, которая будет снабжать украинских военных современными беспилотниками.

Кроме того, сотрудничество подразумевает развитие научно-исследовательских и конструкторских проектов совместно с ведущими норвежскими учреждениями.

Шмигаль подчеркнул, что этот проект является примером той кооперации, которую Украина выстраивает с партнерами — сотрудничества, укрепляющего обороноспособность всего свободного мира. Он также поблагодарил Норвегию за последовательную поддержку.

Кроме того, Норвегия будет разрабатывать и производить беспилотные надводные аппараты в Украине. Для этого страна выделила около 580 миллионов евро в поддержку "морской коалиции", которую она возглавляет совместно с Великобританией.

Автор:
Татьяна Гойденко