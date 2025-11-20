Норвегия инвестирует в Украину: почти $10 млн направят на логистический хаб во Львове

Норвегия выделяет около 100 миллионов крон (9,8 млн долларов) через свой инвестиционный фонд Norfund, чтобы усилить товарооборот в Украине и из нее. Norfund был создан еще в 1997 году, а инвестфонд для Украины – в конце 2024 года, и это первая его инвестиция.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Norfund .

Средства будут направлены на расширение складских мощностей в индустриальном парке М10 во Львове. С начала полномасштабной войны значительная часть украинской торговли сместилась к западу, тогда как логистические возможности страны существенно сократились из-за постоянных атак на черноморские порты. Нехватка складов и логистической инфраструктуры в западных регионах стала одним из главных барьеров для развития торговли и экономики.

Расширение парка М10 создаст важный транзитный узел по направлению Европы – как для импорта товаров для украинцев, так и для экспорта продукции, приносящей доход стране.

"Важной частью сопротивления Украины является поддержка экономических колес в движении. Первая инвестиция Инвестиционного фонда Украины является хорошим примером того, как фонд будет способствовать этому, инвестируя в устойчивый бизнес и инфраструктурные проекты", – заявил министр международного развития Норвегии Осмунд Аукраст.

Первый этап индустриального парка М10 уже полностью сдан в аренду и обладает сильной международной поддержкой. Новые вложения позволят втрое увеличить складские площади – после полного развития парк будет предоставлять до 150 тыс. кв. м логистических мощностей станет ключевым хабом для товарных потоков. Реализация проекта может быть создана до 3000 рабочих мест.

С момента запуска Украинско-норвежского инвестиционного фонда в 2024 году управляющая компания Norfund сформировала специальную команду, работающую над созданием инвестиционного портфеля. Инвестиция в индустриальный парк М10 стала первой и производится в партнерстве с украинской инвестиционной компанией Dragon Capital.

"Инвестируя в индустриальный парк М10, мы помогаем создать несколько тысяч рабочих мест, в соответствии с нашим мандатом по содействию устойчивому бизнесу и созданию рабочих мест в Украине", - отметил генеральный директор Norfund Теллеф Торлейфссон.

Инвестиционный фонд для Украины основан 19 декабря 2024 года, им руководит Norfund – норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран.

В прошлом году правительство Норвегии разрешило Norfund инвестировать в Украину 250 миллионов норвежских крон (23,5 миллиона долларов). Отмечалось, что финансирование идет в рамках программы поддержки Нансена для Украины. Правительство также планирует продлить эту инициативу в последующие годы.