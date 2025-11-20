Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Норвегия инвестирует в Украину: почти $10 млн направят на логистический хаб во Львове

Норвегия делает инвестицию в Украину
Норвегия делает инвестицию в Украину /Norfund

Норвегия выделяет около 100 миллионов крон (9,8 млн долларов) через свой инвестиционный фонд Norfund, чтобы усилить товарооборот в Украине и из нее. Norfund был создан еще в 1997 году, а инвестфонд для Украины – в конце 2024 года, и это первая его инвестиция.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Norfund .

Средства будут направлены на расширение складских мощностей в индустриальном парке М10 во Львове. С начала полномасштабной войны значительная часть украинской торговли сместилась к западу, тогда как логистические возможности страны существенно сократились из-за постоянных атак на черноморские порты. Нехватка складов и логистической инфраструктуры в западных регионах стала одним из главных барьеров для развития торговли и экономики.

Расширение парка М10 создаст важный транзитный узел по направлению Европы – как для импорта товаров для украинцев, так и для экспорта продукции, приносящей доход стране.

"Важной частью сопротивления Украины является поддержка экономических колес в движении. Первая инвестиция Инвестиционного фонда Украины является хорошим примером того, как фонд будет способствовать этому, инвестируя в устойчивый бизнес и инфраструктурные проекты", – заявил министр международного развития Норвегии Осмунд Аукраст.

Первый этап индустриального парка М10 уже полностью сдан в аренду и обладает сильной международной поддержкой. Новые вложения позволят втрое увеличить складские площади – после полного развития парк будет предоставлять до 150 тыс. кв. м логистических мощностей станет ключевым хабом для товарных потоков. Реализация проекта может быть создана до 3000 рабочих мест.

С момента запуска Украинско-норвежского инвестиционного фонда в 2024 году управляющая компания Norfund сформировала специальную команду, работающую над созданием инвестиционного портфеля. Инвестиция в индустриальный парк М10 стала первой и производится в партнерстве с украинской инвестиционной компанией Dragon Capital.

"Инвестируя в индустриальный парк М10, мы помогаем создать несколько тысяч рабочих мест, в соответствии с нашим мандатом по содействию устойчивому бизнесу и созданию рабочих мест в Украине", - отметил генеральный директор Norfund Теллеф Торлейфссон.

Инвестиционный фонд для Украины основан 19 декабря 2024 года, им руководит Norfund – норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран.

В прошлом году правительство Норвегии разрешило Norfund инвестировать в Украину 250 миллионов норвежских крон (23,5 миллиона долларов). Отмечалось, что финансирование идет в рамках программы поддержки Нансена для Украины. Правительство также планирует продлить эту инициативу в последующие годы.

Автор:
Татьяна Гойденко