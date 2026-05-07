Дроны и новые технологии: война в Украине изменяет мировой рынок вооружений

Украина все больше влияет на глобальный оборонный рынок, формируя новые подходы к производству вооружений. Мировые производители ориентируются на опыт военных действий в Украине и адаптируют свои разработки к потребностям современной войны.

Об этом информирует Delo.ua, с ссылкой на заявление главы Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, передает "Укринформ".

Украина меняет рынок оружия

Жумадилов заявил, что тенденции, которые формируются в Украине в сфере обороны, уже выходят за пределы национального контекста и становятся глобальными.

По его словам, на международной выставке SAHA 2026 в Стамбуле было заметно, что мировые производители, в том числе и в Турции, внимательно следят за решениями, применяемыми на фронте в Украине. Он отметил, что компании корректируют свои производственные планы, а также подходы к исследованиям и разработкам в соответствии с украинским боевым опытом.

Жумадилов подчеркнул, что эти тенденции уже охватывают не только регион, но постепенно становятся глобальными.

Отдельно он отметил, что на мировом оборонном рынке усиливается спрос на относительно дешевые, массовые и быстро производимые виды вооружений. По его словам, речь идет о системах, позволяющих уменьшить участие человека в непосредственном поражении противника, в частности дроны и связанные с ними технологии эффективного применения.

Такие подходы, как подчеркнул глава АОЗ, все больше определяют развитие мировой оборонной индустрии, а Украина фактически формирует тренды на глобальном рынке вооружений.

Об экспорте оружия

Глава Агентства оборонных закупок прокомментировал вопросы экспорта продукции украинского оборонно-промышленного комплекса, отметив, что в настоящее время такие поставки за границу разрешены, однако процедура их согласования остается сложной.

По его словам, государство работает над упрощением этого механизма и планирует ввести полуавтоматический алгоритм, который позволит четко определять продукцию, которая не нужна Силам обороны и может быть разрешена к экспорту.

Отдельно он сообщил, что уже реализуется экспорт технологий в рамках инициативы президента Build with Ukraine.

Он пояснил, что речь идет о возможности привлечения украинских технологических компаний к запуску производства за границей. По этой модели, большая часть продукции, около 80–90%, должна возвращаться в Украину для нужд сил обороны, тогда как в стране реализации проекта остаются технологии и экспертиза. Это, по его словам, способствует распространению опыта войны нового типа и повышает оборонную готовность партнеров.

Также чиновник отметил высокую конкурентоспособность украинской оборонной продукции.

"Украинская продукция очень конкурентоспособна. Есть определенные сегменты, где бы сказал, нет реальной конкуренции украинской продукции. Украине есть что продемонстрировать и в других сферах. И это благодаря тому, что за последние четыре года нам удалось развить наши способности", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды и Украина заключили договор, предусматривающий совместное производство беспилотных летательных аппаратов .