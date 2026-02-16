Більше снарядів, ніж контрактів: у Rheinmetall готові суттєво збільшити поставки озброєння Україні

Німецький концерн Rheinmetall заявив про наявність вільних потужностей для випуску боєприпасів, що перевищують обсяги поточних контрактів, зокрема з Україною. Підприємство готове наростити поставки техніки та озброєння.

Як інформує Delo.ua, про це голова правління Rheinmetall Армін Паппергер заявив у інтерв’ю для німецького подкасту Table.Today.

Він заявив, що Rheinmetall має можливості для посилення допомоги Україні, оскільки наразі виробляє більше боєприпасів, ніж законтрактовано.

Водночас Паппергер наголосив на готовності розширити постачання озброєння та техніки, щойно буде вирішено питання з нестачею фінансування.

"Ми могли б постачати більше зенітних гармат. Ми могли б постачати більше боєприпасів. Ми навіть могли б постачати більше танків. Тобто ми тут пішли на випередження", - зазначив голова правління Rheinmetall.

Паппергер підкреслив готовність компанії допомагати Україні в усіх ключових сферах.

"Ми можемо допомогти їй майже в усіх сферах. Починаючи від дронів і закінчуючи танками. Тобто від того, що багато хто називає "новими технологіями", до того, що існує вже десятки років. На щастя, у Rheinmetall ми об’єднуємо все: і технології, і базові речі. Але я мушу сказати: без бази решта теж не працюватиме", - заявив він.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Раніше керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.