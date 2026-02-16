Больше снарядов, чем контрактов: в Rheinmetall готовы увеличить поставки вооружения Украине

Немецкий концерн Rheinmetall заявил о наличии свободных мощностей для выпуска боеприпасов, превышающих объемы текущих контрактов, включая Украину. Предприятие готово нарастить поставки техники и вооружения.

Как информирует Delo.ua, об этом глава правления Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью для немецкого подкаста Table.Today.

Он заявил, что Rheinmetall имеет возможности для усиления помощи Украине, поскольку сейчас производит больше боеприпасов, чем законтрактовано.

В то же время Паппергер отметил готовность расширить поставки вооружения и техники, как только будет решен вопрос с нехваткой финансирования.

"Мы могли бы поставлять больше зенитных пушек. Мы могли бы поставлять больше боеприпасов. Мы даже могли бы поставлять больше танков. То есть мы здесь пошли на опережение", – отметил председатель правления Rheinmetall.

Паппергер подчеркнул готовность компании помогать Украине во всех ключевых областях.

"Мы можем помочь ей почти во всех сферах. Начиная от дронов и заканчивая танками. То есть от того, что многие называют "новыми технологиями", до того, что существует уже десятки лет. К счастью, в Rheinmetall мы объединяем все: и технологии, и базовые вещи", - заявил он.

Производство оружия Rheinmetall в Украине

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.