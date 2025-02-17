В Rheinmetall сообщили, когда в Украине заработает завод по производству боеприпасов

Завод Rheinmetall по производству боеприпасов на территории Украины заработает в 2026 году. Война не оказывает влияния на строительство оборонных предприятий.

Об этом заявил руководитель германского концерна Армин Паппергер в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что в Украине строительство продолжается медленнее, чем в Германии, из-за "бюрократических барьеров". Но, по словам Паппергера, в целом, сотрудничество с Минобороны Украины развивается хорошо.

Руководитель Rheinmetall также рассказал, что в Украине первым заработал завод по ремонту техники. В 2026 году планируется открыть завод по производству боеприпасов, а третьим предприятием должен быть завод по производству зенитных систем.

Паппергер также отметил, что война на Украине фактически не влияет на строительство оборонных предприятий.

" Мы же не на линии фронта. Основные боевые действия продолжаются там. Да, бывают ракетные удары, вы это знаете лучше меня. Но к этому можно подготовиться. На само производство это не влияет", — подчеркнул гендиректор Rheinmetall.

Зеленский обсудил с директором Rheinmetall расширение сотрудничества

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером и обсудил расширение сотрудничества.

"У нас уже есть успешные кейсы совместного ремонта техники и локализации производства, и Украина готова масштабировать: боеприпасы, бронетехника, средства ПВО. Чем больше этого будет, тем безопаснее в конечном итоге станет наша Европа", — написал Зеленский в телеграмм-канале по результатам встречи.

Как сообщает пресс-служба президента, ключевой темой разговора было развитие совместных проектов между украинской и немецкой оборонной промышленностью. В свою очередь Зеленский отметил важность увеличивать инвестиции в Украину, поскольку это укрепит европейскую безопасность.

Украина готова к созданию совместных предприятий

В воскресенье, 16 февраля, министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с генеральным директором немецкой оружейной компании Rheinmetall Армином Паппергером и обсудил планы сотрудничества.

"Продолжаем диалог с индустриальными партнерами... Обсудили сотрудничество в производстве боеприпасов, бронетехники и систем ПВО. Для Украины ключевое значение имеет развитие собственного ОПК, и мы открыты для обмена опытом с партнерами", — отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что Украина готова к созданию совместных предприятий. По словам Умерова, у Украины уже есть успешный опыт такого сотрудничества, поэтому Минобороны продолжает расширять производственные возможности вместе с партнерами.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он будет производить и ремонтировать технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.