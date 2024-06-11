В Украине открыли первый совместный цех Rheinmetall и "Укроборонпрома" (ФОТО)

АО "Укроборонпром" и немецкий концерн, изготовитель танков и бронетехники Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он будет производить и ремонтировать технику для ВСУ.

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Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, в рамках партнерства АО "Украинская оборонная промышленность" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall в Украине приступил к работе первый цех по ремонту и производству бронетехники.

Главное предназначение новой площадки – ремонт и производство военной техники немецких образцов. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников.

Камышин подчеркнул, что это поддержит не только ВСУ, но и украинскую экономику, поскольку в цехе будут работать украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии. Таким образом, налоги будут уплачиваться в Украине.

"Этот проект, реализованный в рамках обширной программы взаимодействия с Rheinmetall, создает новые возможности для наших защитников и защитниц, которые будут максимально оперативно получать технику для боя после ремонта и техобслуживания. Важно, что это происходит в Украине: иностранные партнеры уверены в нас, нашем профессиональности и высоком потенциале отечественного ОПК", – прокомментировал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

По мнению Армина Паппергера, генерального директора Rheinmetall, очень важно оказать Украине эффективную и надежную поддержку.

"Когда дело доходит до поставки запасных частей, нашим главным приоритетом является обеспечение максимальной доступности и быстрое пополнение запасов. Для достижения этой цели мы используем существующие каналы оригинальных производителей, обрабатываем материал самостоятельно и с партнерами. Мы также восстанавливаем оригинальные цепочки поставки и интегрируем местное производство в Украине", – подчеркнул Паппергер.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие, сообщил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.