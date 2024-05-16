Немецкий Rheinmetall построит в Украине завод по производству ПВО

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, специализирующееся на системах противовоздушной обороны.

Об этом заявил руководитель компании Армин Паппергер во время общего собрания, пишет "Экономическая правда".

Отмечается, что в настоящее время точная дата начала строительства совместного предприятия не объявлена.

По словам Паппергера, пройдет не менее 1-2 лет до начала производства.

Предприятие также будет функционировать как ремонтная база для зенитных систем, которые Германия передала Украине, в частности, IRIS-T SL, Skynex 30 и Gepard.

Паппергер также сообщил, что 40 заявленных БМП Marder 1A3 будут поставлены в Украину до сентября.

Производство оружия Rheinmetall в Украине

Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие, сообщил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.