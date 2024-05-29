Rheinmetall получила большой заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex

Европейская страна заказала у немецкого производителя Rheinmetall поставки 35-мм AHEAD боеприпасов для противовоздушной оборонной системы Skynex. Общая стоимость контракта оценивается в сотни миллионов евро. Будут изготовлены сотни тысяч снарядов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Система Skynex усиливает защиту вооруженных сил заказчика от угроз из воздуха. Она базируется на противовоздушной обороне с использованием артиллерийских орудий, что делает ее особенно эффективной для противодействия целям на малых расстояниях, где управляемое оружие применяется менее целесообразно.

Использование 35-мм боеприпасов AHEAD, разработанных Rheinmetall специально для этой системы, значительно дешевле, чем аналогичные ракетные комплексы. Кроме того, после выстрела артиллерийские боеприпасы не могут быть сбиты или оружием радиоэлектронной борьбы, в отличие от управляемых ракет.

Этот новый заказ подчеркивает ведущую роль Rheinmetall в разработке и производстве высокоэффективных боеприпасов для противовоздушной обороны в Европе.

Rheinmetall построит в Украине завод по производству ПВО

Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, специализирующееся на системах противовоздушной обороны.

Отмечается, что в настоящее время точная дата начала строительства совместного предприятия не объявлена. По словам руководителя компании Армина Паппергера, пройдет не менее 1-2 лет до начала производства.

Предприятие также будет функционировать как ремонтная база для зенитных систем, которые Германия передала Украине, в частности, IRIS-T SL, Skynex 30 и Gepard.

Известно, что Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

Однако уже сейчас Украина вместе с Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие, сообщил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.