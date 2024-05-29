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Rheinmetall получила большой заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex

Rheinmetall получила большой заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex
Rheinmetall получила большой заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex

Европейская страна заказала у немецкого производителя Rheinmetall поставки 35-мм AHEAD боеприпасов для противовоздушной оборонной системы Skynex. Общая стоимость контракта оценивается в сотни миллионов евро. Будут изготовлены сотни тысяч снарядов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Система Skynex усиливает защиту вооруженных сил заказчика от угроз из воздуха. Она базируется на противовоздушной обороне с использованием артиллерийских орудий, что делает ее особенно эффективной для противодействия целям на малых расстояниях, где управляемое оружие применяется менее целесообразно.

Использование 35-мм боеприпасов AHEAD, разработанных Rheinmetall специально для этой системы, значительно дешевле, чем аналогичные ракетные комплексы. Кроме того, после выстрела артиллерийские боеприпасы не могут быть сбиты или оружием радиоэлектронной борьбы, в отличие от управляемых ракет.

Этот новый заказ подчеркивает ведущую роль Rheinmetall в разработке и производстве высокоэффективных боеприпасов для противовоздушной обороны в Европе.

Rheinmetall построит в Украине завод по производству ПВО

Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, специализирующееся на системах противовоздушной обороны.

Отмечается, что в настоящее время точная дата начала строительства совместного предприятия не объявлена. По словам руководителя компании Армина Паппергера, пройдет не менее 1-2 лет до начала производства.

Предприятие также будет функционировать как ремонтная база для зенитных систем, которые Германия передала Украине, в частности, IRIS-T SL, Skynex 30 и Gepard.

Известно, что Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

Однако уже сейчас Украина вместе с Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие, сообщил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Автор:
Татьяна Гойденко