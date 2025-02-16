Немецкая компания Helsing поможет Украине внедрять ИИ в оборонные разработки

Украина расширяет сотрудничество с немецкой компанией Helsing в сфере военных технологий. 14 февраля министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин и CEO и соучредитель Helsing GmbH Гундберт Шерф договорились об углублении партнерства по внедрению технологий искусственного интеллекта в украинские оборонные разработки.

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.

Гундберт Шерф подчеркнул, что Украина борется не только за себя, но и за всю Европу, поэтому Helsing отозвалась на запрос о создании беспилотников, устойчивых к радиоэлектронной борьбе.

В рамках сотрудничества компания разработала систему точного массового поражения HX-2, и теперь планирует ее масштабное внедрение.

"Мы гордимся нашим партнерством, разрабатывая HX-2, а теперь разворачивая его в масштабах, необходимых для победы над растущей агрессией России. Итого, ради сильной Европы", – заявил Шерф.

Дальнейшие планы Helsing в Украине

Helsing заявила о намерении расширять сотрудничество с украинскими defence tech-компаниями и масштабировать производство оборонных технологий.

По словам Сметанина, немецкие партнеры демонстрируют быстроту, эффективность и готовность работать в Украине.

"Технологии меняют правила войны, и я благодарен вам за ускорение этого процесса. Это имеет чрезвычайное значение как для украинского ОПК, так и для развития военных технологий по всему миру", — подчеркнул Сметанин.

Таким образом, сотрудничество между Украиной и Helsing открывает новые возможности развития передовых военных технологий, которые могут существенно повлиять на ход войны.

Сотрудничество между Украиной и Helsing началось 24 февраля 2024 года, когда Минстратегпром подписал с компанией меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности и обороны. Основная цель – усиление украинских оборонных технологий, в частности, интеграция ИИ в боевые беспилотники и другие системы.