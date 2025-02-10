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Европейские технологические гиганты ИИ объединяются для сотрудничества в оборонной сфере: что известно

Европейские технологические гиганты ИИ объединяются для сотрудничества в оборонной сфере: что известно
Стартапы не разглашают финансовые условия сотрудничества.

Основные европейские ИИ-стартапы Mistral и Helsing объединяются для оборонных проектов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о сотрудничестве

Mistral и Helsing, два из крупнейших европейских стартапов, объединяют усилия по внедрению искусственного интеллекта в оборонные технологии.

О партнерстве было объявлено во время открытия саммита ИИ в Париже.

В своем заявлении компании отметили, что будут применять компьютерное видение для улучшения способности оборонных систем "понимать окружающую среду, эффективно взаимодействовать с операторами и обеспечивать быстрое и надежное принятие решений в сложных ситуациях".

Два стартапа, имеющих общих инвесторов, не разглашают финансовые условия и не предоставляют дополнительной информации о том, над какими именно системами оружия они будут работать.

О компаниях

  • Компания Helsing, основанная в Германии, приступила к разработке программного обеспечения для беспилотников и других элементов военной техники, включая реактивные самолеты Eurofighter.

В конце прошлого года Helsing объявила о создании ударных беспилотников. Стартап также призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.

Отмечается, что тартап AI Helsing сейчас создает ударные дроны для Европы.

  • Французская компания Mistral создает модели искусственного интеллекта, соперничающие с разработками OpenAI и Meta Platforms Inc.

В январе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил в телеинтервью, что французские военные будут использовать программное обеспечение искусственного интеллекта от Mistral.

Об искусственном интеллекте

В Украине начинает работу WinWin AI Center of Excellence. Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе.

Добавим, что в приложении "Действие" планируется ввести использование искусственного интеллекта. Уже функционирует ИИ-чатбот "Наталка", помогающий бизнесу интегрировать сервисы Действия. За три месяца он обработал более 1400 запросов.

Автор:
Ольга Опенько