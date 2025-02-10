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Европейские технологические гиганты ИИ объединяются для сотрудничества в оборонной сфере: что известно
Основные европейские ИИ-стартапы Mistral и Helsing объединяются для оборонных проектов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Что известно о сотрудничестве
Mistral и Helsing, два из крупнейших европейских стартапов, объединяют усилия по внедрению искусственного интеллекта в оборонные технологии.
О партнерстве было объявлено во время открытия саммита ИИ в Париже.
В своем заявлении компании отметили, что будут применять компьютерное видение для улучшения способности оборонных систем "понимать окружающую среду, эффективно взаимодействовать с операторами и обеспечивать быстрое и надежное принятие решений в сложных ситуациях".
Два стартапа, имеющих общих инвесторов, не разглашают финансовые условия и не предоставляют дополнительной информации о том, над какими именно системами оружия они будут работать.
О компаниях
- Компания Helsing, основанная в Германии, приступила к разработке программного обеспечения для беспилотников и других элементов военной техники, включая реактивные самолеты Eurofighter.
В конце прошлого года Helsing объявила о создании ударных беспилотников. Стартап также призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.
Отмечается, что тартап AI Helsing сейчас создает ударные дроны для Европы.
- Французская компания Mistral создает модели искусственного интеллекта, соперничающие с разработками OpenAI и Meta Platforms Inc.
В январе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил в телеинтервью, что французские военные будут использовать программное обеспечение искусственного интеллекта от Mistral.
Об искусственном интеллекте
В Украине начинает работу WinWin AI Center of Excellence. Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе.
Добавим, что в приложении "Действие" планируется ввести использование искусственного интеллекта. Уже функционирует ИИ-чатбот "Наталка", помогающий бизнесу интегрировать сервисы Действия. За три месяца он обработал более 1400 запросов.