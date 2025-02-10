Европейские технологические гиганты ИИ объединяются для сотрудничества в оборонной сфере: что известно

Основные европейские ИИ-стартапы Mistral и Helsing объединяются для оборонных проектов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о сотрудничестве

Mistral и Helsing, два из крупнейших европейских стартапов, объединяют усилия по внедрению искусственного интеллекта в оборонные технологии.

О партнерстве было объявлено во время открытия саммита ИИ в Париже.

В своем заявлении компании отметили, что будут применять компьютерное видение для улучшения способности оборонных систем "понимать окружающую среду, эффективно взаимодействовать с операторами и обеспечивать быстрое и надежное принятие решений в сложных ситуациях".

Два стартапа, имеющих общих инвесторов, не разглашают финансовые условия и не предоставляют дополнительной информации о том, над какими именно системами оружия они будут работать.

О компаниях

Компания Helsing, основанная в Германии, приступила к разработке программного обеспечения для беспилотников и других элементов военной техники, включая реактивные самолеты Eurofighter.

В конце прошлого года Helsing объявила о создании ударных беспилотников. Стартап также призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.

Отмечается, что тартап AI Helsing сейчас создает ударные дроны для Европы.

Французская компания Mistral создает модели искусственного интеллекта, соперничающие с разработками OpenAI и Meta Platforms Inc.

В январе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил в телеинтервью, что французские военные будут использовать программное обеспечение искусственного интеллекта от Mistral.

Об искусственном интеллекте

В Украине начинает работу WinWin AI Center of Excellence. Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе.

Добавим, что в приложении "Действие" планируется ввести использование искусственного интеллекта. Уже функционирует ИИ-чатбот "Наталка", помогающий бизнесу интегрировать сервисы Действия. За три месяца он обработал более 1400 запросов.